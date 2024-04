Btwin R500E : qu’attendre de la prochaine version du vélo cargo électrique de Decathlon ?

Une récente demande de brevet révèle l’évolution attendue du célèbre vélo cargo de Decathlon, en y intégrant une foule d’innovations. Voyons ce qu’il en est.

Quel est l’avenir du vélo cargo électrique de Decathlon ? Actuellement, le Vélocargo R500E est le seul modèle de la gamme, mais il est appelé à évoluer en fonction des projets de l’entreprise. Un premier indice de cette évolution a été révélé par un document, révélant une future gamme élargie de vélos cargo.

La prochaine version du vélo cargo Decathlon promet plusieurs améliorations

Bien que Decathlon ait déclaré que ces détails et visuels pourraient ne pas représenter fidèlement le produit final, le projet de renouvellement est bel et bien en cours. Une autre preuve, plus tangible et plus étroitement liée au Decathlon R500E, a été révélée : une demande de brevet pour un cadre de bicyclette, qui est clairement identifié à un vélo électrique longtail.

Ce n’est “qu’un cadre“, diront certains, mais cette conception révèle plusieurs modifications importantes. Tout d’abord, le cadre est complètement ouvert, offrant une plus grande accessibilité que le tube supérieur du modèle actuel. Le design arrière, avec ses tubes renforcés et sa structure monobloc, semble offrir une plus grande résistance et un centre de gravité plus bas. Cela pourrait améliorer la stabilité, en particulier avec des enfants ou une charge lourde.

De plus, ce design intègre des tubes supérieurs conçus pour accueillir des sacoches latérales, avec une compatibilité envisagée pour le système MIK, permettant de fixer des sièges enfants ou d’autres accessoires. Un autre point à souligner à propos de ce cadre est que le futur vélo cargo électrique de Decathlon serait équipé d’un moteur central. Le modèle spécifique n’a pas encore été déterminé, même après avoir examiné la structure du cadre.

Très peu de détails sont disponibles sur le nouveau modèle F900E

Pour l’instant, il est prématuré de spéculer sur le prix de ce futur modèle longtail, en l’absence d’informations sur le système de propulsion, la batterie et les équipements. Nous espérons toutefois que Décathlon maintiendra le prix en dessous de la barre des 3 000 euros, comme c’est le cas actuellement.

Il faudra attendre encore un peu : La gamme de vélos électriques de Décathlon sera bientôt rejointe par le nouveau deux-roues Vélocargo F900E. Son prix est, lui aussi, entouré de mystère. Se situera-t-il sous la barre des 5 000 euros, comme le laisse entendre le document qui a fuité ? Nous aurons la réponse dans les prochains mois.