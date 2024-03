UberCheats : l’extension Google Chrome qui alertait les livreurs Uber Eats sous-payés

UberCheats était une extension pour Google Chrome qui permettait aux livreurs Uber Eats de vérifier la distance parcourue utilisée par l’algorithme de l’entreprise pour calculer leur paiement. Un article complet publié récemment par le Financial Times revient sur cette histoire qui avait fait beaucoup de bruit à l’époque.

Pour chaque course enregistrée dans l’application Uber, l’extension UberCheats insérait les lieux de départ et d’arrivée dans Google Maps et comparait la distance indiquée à celle figurant dans le récapitulatif d’Uber. Si l’écart était trop important, elle alertait les livreurs et leur indiquait comment contacter l’entreprise pour réclamer l’argent qui leur était dû.

Armin Samii, l’ingénieur logiciel à l’origine du projet UberCheats, était lui-même livreur lorsqu’il a remarqué qu’il était sous-payé. Après un long va-et-vient avec Uber, où un employé a finalement admis officiellement qu’il y avait un bug dans leur système, il a commencé à se demander combien de livreurs étaient concernés.

Selon les statistiques anonymes recueillies auprès de plusieurs centaines de livreurs ayant utilisé l’extension en 2020, 21% des courses avaient été mal calculées et donc sous-payées. Ce n’étais pas la première fois qu’Uber devait admettre avoir sous-payé des travailleurs et cela témoignait d’une stratégie commune au sein de la gig economy consistant à obscurcir les salaires et les structures de rémunération…

Le projet avait ensuite attiré l’attention des médias et, en février 2021, l’extension avait été temporairement supprimée par Google parce qu’Uber prétendait qu’il s’agissait d’une violation de la marque pouvant générer une confusion auprès des utilisateurs. Aujourd’hui, en 2024, elle n’est plus disponible au téléchargement dans le Google Webstore pour des raisons obscures, car elle aurait pu revenir avec un nom différent.