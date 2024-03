Facebook et Instagram payants : Meta propose de baisser le prix en Europe

Les formules payantes n’ont visiblement pas la côte en Europe. La maison-mère de Facebook et Instagram, Meta, propose désormais un abonnement payant pour retirer les publicités sur ces deux applications. Mais la pratique est particulièrement critiquée. Pour se défendre, l’entreprise explique que c’est pour se conformer aux lois européennes sur les données. Et qu’il faut donc payer pour ne pas être pistés.

“Incertitude réglementaire”

Pour l’heure, l’abonnement coûte 9,99 euros par mois. Lors d’une audition devant la Commission européenne, Tim Lamb, avocat de Meta, a déclaré que l’entreprise a proposé de baisser le tarif pour atteindre 5,99€/mois avec un compte unique et à 4€ pour tout compte supplémentaire. Tim Lamb affirme que le prix de 5,99€ était « de loin le plus bas de la fourchette que toute personne raisonnable devrait payer pour des services de cette qualité » et espère que « l’incertitude réglementaire » se dissipera « rapidement ». La société a proposé une baisse de ses prix aux autorités chargées de la protection des données au début de l’année.

Ce volet payant a fait l’objet de plaintes de la part des associations de consommateurs. Huit groupes de consommateurs du réseau du BEUC (dont UFC-Que choisir ne France) ont déposé des plaintes, accusant Meta de ne pas se conformer au RGPD. Le groupe a déclaré que Meta ne disposait pas d’une « base juridique valable » pour justifier sa collecte de données et que « le choix qu’il impose à ses utilisateurs ne peut pas conduire à leur consentement libre et éclairé».