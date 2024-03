Vision Pro : Apple rend accessible l’App Store de visionOS sur le Web

Apple a mis hier l’App Store visionOS à disposition sur le web, permettant ainsi aux utilisateurs et futurs propriétaires de Vision Pro de voir quelles applications sont disponibles pour l’appareil.

Comme l’indique 9to5Mac, les applications Vision Pro peuvent être consultées sur la page web App Store for Apple Vision Pro (uniquement sur le site US pour le moment). Apple propose des sections dédiées aux applications et aux jeux, ainsi qu’un onglet séparé pour les jeux Apple Arcade qui peuvent être utilisés sur Vision Pro.

Les applications sont classées dans les mêmes catégories que celles disponibles sur Vision Pro, telles que Nouveautés, À la une cette semaine, Jeux iPhone et iPad pour Vision Pro, et À ne pas manquer. Les applications peuvent également être affichées par type, Apple les classant dans des options telles que Météo, Utilitaires, Divertissement, Sports, Productivité, etc.

L’option permettant d’afficher les applications Vision Pro disponibles offre aux personnes ne disposant pas du casque un point central pour vérifier les logiciels disponibles avant de décider d’un achat. Les applications Vision Pro sont listées individuellement sur le site de l’App Store depuis leur lancement, mais jusqu’à présent, il n’existait aucun moyen d’obtenir une vue d’ensemble du contenu disponible, sauf sur le Vision Pro lui-même.