Samsung préparerait 2 nouvelles paires d’écouteurs, les Galaxy Buds 3 & Buds 3 Pro

Samsung serait en train d’élargir son offre audio avec non pas une, mais deux nouvelles paires d’écouteurs sans fil en préparation. Outre les très attendus Galaxy Buds 3 Pro, dont la rumeur court depuis plusieurs mois, la marque serait également en train de finaliser une version classique des Galaxy Buds 3.

Développement actif pour une sortie imminente

Avec la rapidité des innovations technologiques, les Galaxy Buds 2 et Buds 2 Pro de Samsung, lancés respectivement à l’été 2021 et il y a un an et demi, commencent à prendre de l’âge. Dans ce contexte, les discussions autour du développement du Galaxy Buds 3 Pro se sont intensifiées depuis la fin de l’année dernière. Des informations récentes suggèrent que Samsung prépare également une version standard des Galaxy Buds 3, selon PhoneArena.

Les références SM-R530 et SM-R630 correspondent respectivement aux modèles en cours de développement. Samsung serait actuellement en train de peaufiner leur firmware. Ces deux nouveaux écouteurs sans fil devraient être lancés dans le courant de l’année.

Innovations et fonctionnalités avancées attendues avec Samsung

La récente certification de la batterie de l’étui de charge des Galaxy Buds 3 Pro témoigne de l’avancement du projet, même si les détails techniques restent encore confidentiels. Les rumeurs suggèrent que les Galaxy Buds 3 Pro pourraient intégrer des fonctions sophistiquées basées sur l’intelligence artificielle (IA). Par exemple, la traduction en temps réel pendant les conversations. Cela reflète l’importance stratégique accordée par Samsung à l’intégration de l’IA. En effet, la plateforme Galaxy AI du nouveau Galaxy S24s en est la preuve.

La date exacte de sortie des Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro n’est pas encore publique. Toutefois, leur lancement pourrait coïncider avec celui des prochains smartphones pliables de Samsung, les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, attendus cet été. La marque propose ainsi une synergie entre ses nouveaux appareils audio et mobiles.