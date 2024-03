Qui a le plus de vues sur Instagram : top 6 des reels

Instagram est un réseau social prisé par des millions d’utilisateurs à travers le monde. Certains contenus se démarquent nettement des autres publications. Grâce à leurs reels saisissants, des comptes populaires parviennent à fédérer des abonnés par millions. Ils établissent de véritables records de vues. Qui a le plus de vues sur Instagram ? Ce classement vous révèle les six reels qui comptent le plus lectures.

1. « Behind the scenes of Epic Worlds » par @samsungwithgalaxy: le reel qui a le plus de vues sur Instagram avec plus d’un milliard de lectures

Le projet « Epic Worlds » de Samsung, filmé avec un Galaxy S23 Ultra, fascine sur Instagram. Emma Myers y brille et parvient à valorise la création mobile. Ce court-métrage qui a le plus de visionnements sur Instagram dépasse le milliard de vues. Vous pouvez vous-même booster vos vues sur ce site et dominer vos concurrents sur le réseau social. Ici, la gamme de téléphone Galaxy démontre ainsi qu’elle est capable de transformer la création de contenu. Le clip ne cesse d’engranger des vues puisqu’il par accumule encore les millions. Les utilisateurs d’Instagram adorent, les abonnés suivent en masse. Parmi les comptes les plus suivis, Samsung excelle. « Epic Worlds » est devenu un incontournable. Les hashtags #GalaxyS23 et #TeamGalaxy sont devenus les plus tendances.

2. « Has anyone seen the ball? » par @riswan_freestyle : 521 millions de vues

Originaire du Kerala en Inde, Muhammed Riswan est un créateur de contenu avec des millions d’abonnés. Ses reels attirent des utilisateurs du monde entier. Ils dépassent régulièrement le million de vues. « Quelqu’un a vu le ballon ? » est le 2e reel qui a le plus de vues sur Instagram. Cette courte séquence de 5 secondes montre un ballon qui disparait derrière une cascade. Un format parfait pour captiver les spectateurs sur le réseau social. La réaction du deuxième protagoniste est un moment phare. Il s’agit d’un twist souvent repris par des marques influentes dans leur propres vidéos marketing.

3. « Sure we can send you that » par @ samsungmobile : 330 millions de vues

Une nouvelle réussite de Samsung sur Instagram. « Sure we can send you that », présente la star du groupe BTS. Le chanteur J-Hope est adoré des utilisateurs, en France et dans le monde. Ce reel promotionnel met en scène l’icône de la K-pop. Il a su rapidement captivé les abonnés sur les réseaux sociaux. La vidéo compte aujourd’hui 330 millions de vues. Il s’agit donc du 3e reel qui a le plus de vues sur Instagram. Le concept est simple et efficace : J-Hope prend un simple selfie avec son sourire ravageur. L’immense communauté ARMY derrière BTS suit activement les comptes du groupe. Elle ne manque pas de mettre en valeur cette publication. La vidéo illustre la puissance des marques et la portée internationale de BTS.

4. Le teaser d’« Epic World » par @samsungwithgalaxy : 327 millions de vues

Samsung s’est révélé être un maître de la publicité sur Instagram. La marque sait captiver les utilisateurs de l’application avec ses reels. La vidéo d’Epic World « Behind The Scenes » a évidemment tout raflé. Son teaser n’est toutefois pas en reste. Il attire ainsi 327 millions de vues de la part de ses abonnés du monde entier. C’est le 4e reel qui domine en termes de consultations sur Instagram. Le périple fascinant d’Emma Myer y est capturé par le Galaxy S23 Ultra. Cet avant-goût a su charmer nombre de followers sur Instagram.

5. « There is no dark side of the moon » par @samsungwithgalaxy : 298 millions de vues

Nous avons perdu le compte des vidéos Samsung qui font plus de 100 millions de vues. Sous le hashtag #GalaxyS23, cette publication met en évidence les capacités du Galaxy. Il immortalise alors le ciel nocturne avec éclat. Grâce à son zoom 100x, les utilisateurs d’Instagram peuvent contempler la splendeur lunaire. Les abonnées comprennent qu’ils peuvent partager des photos d’une qualité irréprochable grâce à ce mobile. Comme ses autres vidéos promotionnelles, ce reel invite les utilisateurs Instagram à découvrir le Samsung Galaxy S23. La marque renforce alors sa présence parmi les comptes les plus suivis du réseau social. Il s’agit du 5e reel qui a le plus de vues sur Instagram.

6. « Guys how many times it happen to you? » par @khaby00 : 298 millions de vues

Avec 80 millions de followers sur Instagram, Khaby Lame est un des créateurs les plus exposés. Il influence les utilisateurs du réseau social aussi bien en France que dans le reste du monde. Tout le monde s’identifie à cette publication « Les gars, combien de fois cela vous arrive-t-il ? ». Nous nous sommes tous retrouvés dans cette situation. La vidéo montre Khaby qui débranche son fer à repasser. Puis il se demande obsessivement s’il l’a bien fait. Après plusieurs vérifications, il prend un selfie avec la prise débranchée pour se rassurer. Une action qui résonne avec ceux ayant un brin de TOC. Cette scène a été partagée sous divers hashtags. C’est le 6e record qui a le plus de lectures de Instagram. Cela illustre l’impact des comptes influents sur les réseaux sociaux avec une communauté d’abonnés engagés.