Le potentiel futur des jeux d’argent du métavers

Le pari en ligne a révolutionné la pratique des paris. Ou plus exactement : internet a révolutionné la pratique des paris, en connectant le monde entier à une myriade d’événements et en favorisant l’imposition de règles strictes au bénéfice des joueurs.

Or, une nouvelle donnée a fait son apparition, qui présage d’un avenir encore plus étoffé : le métavers. Ce terme est issu de la science-fiction et est désormais consacré à de réels projets d’évolution d’internet, des espaces virtuels et de la réalité augmentée. Toute personne qui suit un tant soit peu l’actualité des nouvelles technologies sait que les premières tentatives de lancement de ce concept, à la fin des années 2010, se sont soldées par une bulle spéculative qui n’a pas donné les résultats espérés.

Cela ne peut pourtant être que partie remise : le métavers, quelle que soit la forme qu’il prendra, ou les formes qu’il prendra, sera une évolution de la communication telle que nous la concevons.

Notre propos ici n’est pas de savoir quelles seront ces évolutions, mais s’il est déjà possible de se faire une idée de la place que les jeux d’argent y occuperont.

Jeux d’argent et métavers : quelles connexions ?

En un mot comme en cent : le métavers doit donc nous offrir une immersion plus qu’accrue dans des mondes virtuels. Dans le cadre spécifique des jeux d’argents, cela signifie qu’il ne sera plus nécessaire de choisir entre l’atmosphère d’un casino réel et les possibilités infinies des casinos en ligne : il sera possible, tout en jouant en ligne et de chez soi, de profiter d’un casino dans lequel on évoluera librement dans un monde en 3D dont nous serons les acteurs : plus d’interaction avec un écran, mais une présence réellement ressentie dans le monde du métavers.

Où en est le métavers aujourd’hui ?

Si le développement fulgurant des casques de réalité virtuelle a déjà permis de se faire une certaine idée de ce que sera le métavers, nous n’en sommes cependant encore qu’à ses balbutiements et il demeure possible de tout imaginer.

Naturellement, de multiples essais sont déjà effectués pour nous donner un avant-goût de la chose. Ainsi, certaines nouvelles machines à sous en ligne proposent des approches qui sont autant de ballons d’essai en vue de la révolution à venir.

La place des crypto-monnaies et de la blockchain

Comment ne pas penser à elles lorsque l’on commence à parler du multivers ? La liberté offerte par les premières et la sécurité garantie par la seconde sont autant d’éléments qui constituent des pistes de réflexion pour les créateurs d’univers virtuels et de logiciels.

Ce n’est évidemment pas un hasard si les plus grandes entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies, GAFA en tête, investissent massivement dans ces domaines.

Conclusion

L’avenir des technologies du casino en ligne ne peut donc que nous laisser rêveurs. Avec le métavers, c’est une profonde révolution qui se profile : dans nos loisirs certes, mais même dans tous les autres aspects de nos vies.

C’est, entre autres, grâce à l’évolution de la cybersécurité, notamment celle permise par la technologie blockchain, que l’on peut appréhender avec sérénité les possibilités du métavers. Une technologie plus sûre et mieux maîtrisée est une technologie qui sera de plus en plus efficace et, surtout, de plus en plus accessible, car de moins en moins coûteuse.

En conséquence, on ne peut qu’anticiper avec plaisir ce que sera le jeu en ligne d’ici quelques années : l’immersion déjà permise par les premiers jeux vidéo en réalité virtuelle et en réalité augmentée ne fait qu’effleurer ce que seront les jeux de demain, et tout particulièrement les jeux d’argent.