Free enrichit son offre Freebox Ultra Essentiel avec des chaînes TV premium

Free vient de mettre à jour son offre Freebox Ultra Essentiel. Elle inclut désormais gratuitement le bouquet de 50 chaînes TV by Canal. Cette offre était jusqu’à présent réservée aux abonnés de l’offre standard. Cette annonce promet une expérience télévisuelle inédite pour les abonnés.

La Freebox Ultra se distingue par ses services inclus

Dévoilée le 30 janvier sous le nom de Freebox v9, et rapidement baptisée Freebox Ultra. Cette box se distingue par une connectivité Wi-Fi 7 de pointe et une vitesse de connexion fulgurante de 8 Gbit/s. Free ne s’est pas arrêté là et a inclus de nombreux services supplémentaires comme l’accès à :

Canal+ live,

Disney+,

Netlix,

Amazon Prime,

Universal+,

bouquet TV by Canal.

Le tout sans frais supplémentaires pour les utilisateurs de la Freebox.

En plus de ces services premium, Free a également pensé aux utilisateurs à la recherche d’une offre plus abordable avec la Freebox Ultra Essentiel. Son prix est de 39 euros par mois, contre 49 euros pour l’offre standard. Jusqu’à présent, cette version était plus limitée, avec des services supplémentaires payants.

L’ajout sans frais de 50 chaînes supplémentaires pour l’offre essentielle

L’offre Freebox Ultra Essentiel a été enrichie par l’ajout du bouquet TV by Canal, comprenant 50 chaînes supplémentaires. Ceci, sans augmentation du prix de l’abonnement. Ce bouquet propose une sélection variée de chaînes connues telles que National Geographic, Disney Channel ou Paris Première. La valeur de l’offre s’en trouve considérablement augmentée.

Comme le souligne Univers Freebox, le coût du bouquet TV by Canal, s’il était souscrit séparément du bouquet Freebox Ultra, serait normalement de 29 euros par mois. Son intégration sans surcoût au sein de l’offre Freebox Ultra Essentiel constitue donc un avantage significatif pour les utilisateurs. Elle leur permet d’accéder à un large éventail de contenus de qualité sans augmenter le coût de leur abonnement. Les abonnés à l’offre Freebox Ultra Essentiel peuvent désormais profiter pleinement d’une sélection diversifiée de contenus premium.