Ahooga Max : le nouveau roi des vélos électriques pliants défie les attentes du marché

Ahooga, une société belge, présente son Max, un vélo électrique pliant de première classe. Ce modèle de 20 pouces est doté d’un groupe motopropulseur Nexus 7 intégré et de capacités de connectivité avancées.

Dans l’arène actuelle, le Max se distingue non pas en tant que concurrent de la Formule 1. En revanche, il se distingue en tant qu’innovateur en matière de vélo électrique pliant. Originaire de Belgique, Ahooga s’est fait un nom grâce à sa volonté de se démarquer avec des vélos urbains originaux. Après le succès de son premier vélo pliant, simplement appelé Pliant, le Max arrive pour redéfinir les attentes.

Conception raffinée et mécanisme Nexus

Le Max d’Ahooga, pionnier des vélos électriques pliants, vise le haut de gamme avec son design épuré et ses feux Spanninga. Inspiré du mécanisme de pliage du Vello Bike+, il offre une expérience utilisateur unique.

Pour plier le vélo, il suffit de manipuler un levier situé entre le cadre et la colonne de direction, puis de tourner un second levier qui libère le cadre. Le résultat est un ensemble extrêmement compact de 73 x 70 x 44 cm une fois plié. Ses roues de 20 pouces, équipées de jantes françaises Mach 1, et son poids plume de 19 kg le placent en bonne position face à des concurrents comme l’Eovolt Afternoon.

L’assistance électrique de ce vélo pliant se distingue par son moteur avant. Cette particularité est due au choix du moyeu arrière Shimano Nexus à 7 vitesses. La configuration est complétée par des freins hydrauliques et une batterie intégrée de 248 Wh. Il est possible d’ajouter une batterie externe de 200 Wh.

Performance, confort et équipement de luxe

Produit en Belgique, le Max d’Ahooga justifie son prix élevé de 3 499 € par sa qualité supérieure. Disponible directement sur le site de la marque ou auprès d’une sélection de revendeurs en France, il offre également la possibilité d’un essai avant achat à Nantes et à Paris. Ceci démontre la confiance d’Ahooga dans la supériorité de son vélo électrique pliant.