Samsung mise sur les Jeux Olympiques de Paris pour lancer ses dernières innovations

Anticipant les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, Samsung prévoit de dévoiler ses nouveaux flagships. Il s’agit du Galaxy Z Fold 6, du Galaxy Z Flip 6 et du Galaxy Ring. L’entreprise profitera de son statut de partenaire officiel de l’événement pour les dévoiler dans la capitale française.

Les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 devraient être dévoilés juste avant le début des Jeux Olympiques de Paris. L’objectif de Samsung est de s’assurer que l’attention portée à son événement Unpacked ne soit pas éclipsée par l’excitation des événements sportifs. Toutefois, la marque souhaite également profiter de la notoriété des Jeux Olympiques pour promouvoir ses nouveaux smartphones pliables.

Paris, un choix stratégique pour le lancement

Selon des sources du média sud-coréen The Bell, le lancement des Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 aura lieu à Paris. Bien que cette information demande à être confirmée, elle semble cohérente avec la stratégie de Samsung. En effet, l’entreprise souhaite maximiser l’exposition de ses produits lors d’un événement mondial.

L’annonce prévue serait également l’occasion pour Samsung de présenter le Galaxy Ring, sa future bague connectée repérée au MWC de Barcelone. La sortie de cette bague est prévue pour le second semestre 2024. L’événement serait également un moment clé pour Samsung de souligner son engagement en faveur de la santé et du sport.

Le lancement marquerait un événement majeur pour Samsung en Europe, une première depuis plusieurs années. Les précédents lancements importants, tels que le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5, ont eu lieu aux États-Unis ou en Corée du Sud.

Des détails émergent sur les nouveaux appareils de Samsung

Alors que l’impatience monte, les détails des prochains smartphones pliables de Samsung commencent à émerger. Des informations sur le design du Galaxy Z Fold 6 et du Galaxy Z Flip 6 sont d’ores et déjà disponibles. Des rumeurs circulent également autour d’une version Ultra du Fold, ainsi que d’une version plus abordable du Galaxy Z Fold 6.

Les mois à venir promettent d’être riches en annonces et en nouveautés pour les aficionados de la marque.