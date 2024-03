Polygon (MATIC) & Cardano (ADA) stables pendant qu’Algotech (ALGT) lève 1M de dollars

Les principaux altcoins Polygon (MATIC) et Cardano (ADA) ont fait preuve d’une remarquable résilience en affichant des gains impressionnants. Cependant, les deux ne sont pas à l’abri de la volatilité du marché, ce qui laisse aux investisseurs la possibilité de diversifier leurs portefeuilles d’investissement. L’une de leurs alternatives est le premier jeton de prévente, Algotech (ALGT), qui exploite la puissance du trading algorithmique pour réaliser des gains potentiels. Examinons MATIC, ADA et ALGT plus en détail.

En résumé

Polygon (MATIC) connaît une augmentation de l’activité du réseau, les analystes prévoient une augmentation du prix à 1,20 $ d’ici la fin du premier trimestre 2024.

L’augmentation du nombre de nouveaux portefeuilles de Cardano (ADA) pourrait conduire le prix près de la barre des 1 $ d’ici la fin de 2024.

La prévente d’Algotech (ALGT) attire les investisseurs avec un gain anticipé de 275% d’ici la fin de la prévente publique.

Polygon (MATIC) regagne la barre des 1$ et maintient une tendance haussière

Le 8 février, Polygon (MATIC) a dévoilé un prouveur zkEVM de type 1. Elle a ensuite planifié le lancement de l’AggLayer le 13 février, prévu pour le 23 février.

Le 8 février, le prix de Polygon MATIC a atteint un sommet de 0,85 $, à partir de son plus bas niveau de la veille, soit 0,79 $. Par la suite, le prix du Polygon MATIC a maintenu une trajectoire ascendante pour franchir la barre des 1 $ le 19 février.

La hausse du bitcoin a joué un rôle important dans l’atteinte de nouveaux sommets par le cours du Polygone MATIC. Cependant, Polygon (MATIC) a également connu une augmentation de l’activité du réseau, ce qui suggère une augmentation de l’adoption du réseau. Ceci a été rapporté le 18 février par Polygon Scan, indiquant que le nombre d’adresses actives a atteint 880 967.

Le prix du Polygon a atteint un nouveau sommet mensuel de 1,08 $ le 27 février, les analystes optimistes prévoyant que le MATIC poursuivrait sa tendance à la hausse et clôturerait le premier trimestre à 1,20 $. La prévision optimiste du prix du Polygon MATIC est basée sur l’augmentation constante de l’activité du réseau Polygon parallèlement à l’essor du marché DeFi.

Cardano (ADA) connaît une hausse de prix et de nouveaux portefeuilles

Cardano (ADA), classé 8e dans la liste des dix premières crypto-monnaies, a fait preuve d’une résilience impressionnante et d’une augmentation significative de l’activité des utilisateurs. En outre, l’augmentation considérable de Cardano (ADA) dans le développement de nouveaux portefeuilles est un indicateur crucial de l’intérêt et de l’engagement croissants dans l’écosystème du réseau.

Les informations de l’ADA Cardano news indiquent une augmentation significative de près de 90 % de la création de portefeuilles entre le 22 et le 23 février. Le nombre total de portefeuilles s’approche de la barre des 4,6 millions, ce qui indique une perspective positive pour la prédiction du prix du Cardano.

Suite à cela, Cardano (ADA) a atteint de nouveaux sommets de prix, avec un bond de 27,31% à 0,62 $ le 27 février, par rapport à son plus bas de 0,487 $ au début du mois de février. Les experts sont optimistes quant aux prévisions de prix de Cardano et s’attendent à ce que l’ADA poursuive son élan à la hausse en raison d’une croyance accrue dans ses perspectives de croissance.

Leurs actions peuvent influencer positivement la trajectoire du prix de l’ADA, poussant potentiellement la valeur à atteindre 0,96 $ d’ici la fin de l’année. Même si la prédiction du prix de Cardano semble positive, les fluctuations du marché pourraient affecter le sentiment des investisseurs, les incitant à chercher un répit auprès d’Algotech (ALGT). Voyons pourquoi !

Algotech (ALGT) : Attirer plus d’investisseurs dans la phase 2 de la prévente publique

Polygon (MATIC) et Cardano (ADA) sont quelques-unes des pièces cryptographiques les plus établies, mais elles ne sont pas nouvelles aux fluctuations du marché. Pour cette raison, les investisseurs détournent leurs intérêts vers Algotech (ALGT), l’une des pièces de prévente les plus réussies. Pourquoi Algotech (ALGT) ?

Algotech (ALGT) est une plateforme de trading algorithmique décentralisée alimentée par l’IA qui rend la démocratisation accessible à chaque investisseur, indépendamment de sa richesse ou de son expérience. La plateforme utilise l’automatisation et l’innovation pour fournir à ses investisseurs des stratégies de trading, y compris la réversion moyenne, la couverture et le momentum trading, pour une rentabilité maximale.

En outre, Algotech (ALGT) se targue d’une infrastructure conviviale, fiable, rapide et à faible latence. En outre, la crypto prévente récompense ses investisseurs avec des avantages de gouvernance tels que des droits de vote, des dividendes périodiques et une participation à son logiciel.

Algotech (ALGT) a d’abord fait les gros titres lorsqu’elle a révélé qu’elle avait levé 1,1 million de dollars lors de sa vente privée/seed. Ensuite, lors de la phase 1 de sa prévente publique, Algotech (ALGT) a franchi la barre du million de dollars de ventes, le jeton se vendant à 0,04 $. À l’étape 2, Algotech se vend à 0,06 $, et les investisseurs prévoient un gain de 275 % après toutes les étapes de prévente publique, lorsque le prix atteindra 0,15 $.

Une autre raison pour laquelle Algotech est en tête de la liste des pièces en prévente est son nombre impressionnant de cadeaux. Ils comprennent un tirage au sort pour des billets VIP pour l’événement Dubai Blockchain Life et plusieurs cadeaux d’Apple.

