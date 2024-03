7 conseils pour bien choisir un robot aspirateur

Que diriez-vous d’un aspirateur robot lavant qui peut passer l’aspirateur et faire le ménage à votre place de manière complètement autonome ? C’est aujourd’hui possible grâce aux aspirateurs robots 3 en 1. Cet appareil électroménager innovant se déplace tout seul entre les différentes pièces de votre intérieur pour balayer, essuyer, aspirer la poussière, et même laver le sol. Longtemps considéré comme un objet high-tech de luxe, l’aspirateur intelligent se décline maintenant en plusieurs catégories pour répondre à tous les budgets et à tous les besoins. Pour vous aider dans votre choix, voici un tour d’horizon des principaux critères à considérer pour bien choisir son aspirateur robot.

Source : ECOVACS picture

La surface de nettoyage

Entre l’aspirateur robot pour petit appartement et l’aspirateur automatique pour les grandes surfaces habitables, il existe plusieurs modèles dont les caractéristiques sont très différentes. En règle générale, plus la surface à nettoyer est importante, plus vous aurez besoin d’un aspirateur connecté puissant. Bien entendu, l’autonomie de la batterie est également un point à considérer. À titre indicatif, l’autonomie des aspirateurs robots varie de 1h à 3h et le temps de charge varie de 2h à 6h.

Idéalement, misez sur un aspirateur robot laveur offrant une bonne capacité de franchissement des seuils de portes pour éviter de rester bloqué et doté d’une fonction de vidage automatique.

Pour plus d’efficacité, privilégiez un appareil offrant plusieurs modes de nettoyage : aspiration maximale, départ différé, aspiration localisée, nettoyage par pièce, nettoyage humide, etc. Si votre budget le permet, le mieux est d’opter pour un aspirateur robot 3 en 1 avec serpillière intégrée comme les aspirateurs robots ECOVACS par exemple.

La puissance d’aspiration du robot

Un autre critère important à prendre en compte lors du choix d’un aspirateur robot connecté est la puissance d’aspiration, qui détermine en grande partie l’efficacité de l’appareil. Exprimée en Pascal (et non pas en Watts), elle correspond à la dépression maximale que le moteur de l’aspirateur robot est capable de fournir lors de son fonctionnement pour soulever les poussières et les saletés du sol.

Généralement, une puissance de 1 500 à 2 000 Pa est le minimum à prévoir. Actuellement, les robots aspirateurs de dernière génération comme le Deebot X1 Plus offrent une puissance d’aspiration allant jusqu’à 21 000 Pa.

Le type de revêtement de sol à nettoyer

Source : ECOVACS picture

Généralement, sur un sol revêtu de carrelage ou de parquet, un aspirateur automatique d’entrée de gamme peut nettoyer facilement les débris et les poussières. En revanche, pour nettoyer un tapis ou une moquette épaisse, vous aurez besoin d’un aspirateur robot plus puissant. Par ailleurs, pour des sols difficiles à nettoyer, il convient de choisir un robot aspirateur laveur de sols performant pour garantir un nettoyage en profondeur.

Bien entendu, le temps du nettoyage peut varier d’un modèle à un autre en fonction de plusieurs paramètres tels que la puissance d’aspiration, la technologie de navigation ou encore le type de brosses. Idéalement, optez pour un aspirateur robot équipé de brosses en caoutchouc, car celles-ci sont spécialement conçues pour ne pas rayer les sols.

L’autonomie de l’aspirateur robot

En moyenne, les aspirateurs intelligents offrent une autonomie de 1 à 3 heures, ce qui est largement suffisant pour la plupart des besoins. Bien entendu, l’autonomie réelle d’un aspirateur robot dépend de plusieurs facteurs tels que la puissance d’aspiration utilisée, le mode de nettoyage sélectionné, la fréquence des passages, la nature du sol, etc.

Pour certains modèles haut de gamme, lorsque la batterie est déchargée, l’aspirateur connecté retourne automatiquement au socle de chargement. Une fois la recharge terminée, il reprend le cycle de nettoyage à l’endroit où il s’était arrêté. L’utilisateur peut alors contrôler l’avancement du nettoyage via l’application mobile de l’appareil.

Le type de navigation

Source : ECOVACS picture

Les aspirateurs robots sont équipés de plusieurs capteurs pour s’orienter dans la zone à nettoyer. Généralement, il existe deux technologies : la navigation aléatoire (“bump and run”) et la navigation intelligente.

La première utilise des capteurs pour détecter d’éventuels obstacles. Lorsque le robot rencontre un obstacle, il recule et change de trajectoire de manière aléatoire.

La navigation intelligente fonctionne différemment, elle utilise des capteurs et des caméras pour cartographier la zone à nettoyer. En fonction de la cartographie générée, le système électronique de l’aspirateur connecté identifie les obstacles existants et choisit le parcours de nettoyage le plus optimal.

Certains modèles sont également dotés d’une fonction de mémorisation de l’espace qui permet de mémoriser la surface de nettoyage ainsi que les objets à contourner.

Les services connectés

La plupart des aspirateurs robots modernes sont équipés d’une connectivité Wi-Fi. Ainsi, vous pouvez planifier et piloter le fonctionnement de l’appareil depuis votre smartphone ou tablette via une application mobile dédiée.

Certains modèles sont également dotés d’un assistant vocal intelligent. Cette option s’avère pratique pour donner des instructions vocales à l’aspirateur intelligent, notamment pour planifier ou modifier le parcours de nettoyage.

Il existe aussi des aspirateurs automatiques avec caméra de surveillance intégrée. Grâce à la fonction vidéo en temps réel, vous pouvez contrôler le déplacement de l’aspirateur ou surveiller votre animal de compagnie depuis votre téléphone.

Le vidage automatique

Source : ECOVACS picture

La majorité des aspirateurs robots sont livrés avec une station de recharge, également appelée station d’accueil. Les modèles haut de gamme sont dotés d’une station plus sophistiquée permettant d’automatiser le vidage du bac à poussière.

Grâce à cette fonction, l’aspirateur automatique pourra fonctionner de manière complètement autonome pendant plusieurs semaines. Les aspirateurs robots les plus avancés disposent même d’une fonction de nettoyage et de séchage automatique des serpillières.

Privilégiez un aspirateur robot pour poils d’animaux

Si vous vivez avec un animal de compagnie, misez sur un appareil capable d’aspirer efficacement les poils d’animaux et de détecter leurs excréments. Un robot aspirateur pour animaux est équipé de brosses rotatives spéciales en caoutchouc lui permettant de réduire l’enchevêtrement des poils d’animaux afin d’assurer un nettoyage efficace.

Les aspirateurs autonomes premium sont dotés d’un filtre anti-allergène HEPA qui piège efficacement les petites particules telles que le pollen, les acariens, et même les bactéries et les virus.

Conclusion

Entièrement autonome, l’aspirateur robot est conçu pour vous simplifier la vie et vous faire gagner du temps. Pour bien choisir, commencez par évaluer vos besoins en prenant en compte la taille et la nature des surfaces à nettoyer.

Pour un nettoyage efficace, misez sur un aspirateur autonome doté d’une bonne capacité d’aspiration et de fonctionnalités pratiques et intelligentes. Par ailleurs, si vous vivez avec un animal de compagnie, il est important de choisir un aspirateur robot qui prendra en charge les poils d’animaux (avec brosses en caoutchouc). Notez qu’en termes de design, la majorité des robots aspirateurs sont ronds, mais vous pouvez également trouver des aspirateurs automatiques carrés ou en forme de “D”.