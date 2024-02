Qualcomm dévoile le Snapdragon 8s Gen 3, une option milieu de gamme performante

Qualcomm développe actuellement une version plus économique de son processeur Snapdragon 8 Gen 3. Le nouveau venu, baptisé Snapdragon 8s Gen 3, est destiné à équiper les smartphones positionnés dans le milieu de gamme supérieur. Il vise à offrir une combinaison judicieuse de performances et d’efficacité énergétique à un prix plus abordable.

Cette initiative fait suite au succès du Snapdragon 8 Gen 3, présenté en décembre dernier, qui a été bien accueilli sur le marché des smartphones haut de gamme. L’entreprise cherche donc à élargir sa gamme en proposant aux consommateurs une option moins puissante, mais plus abordable.

Qualcomm : Vers l’arrivée d’une puce milieu de gamme pour les smartphones Android

Le leaker Digital Chat Station a partagé sur la plateforme chinoise Weibo des détails sur un potentiel Snapdragon 8s Gen 3. Aussi connu sous le nom de SM8635, Qualcomm serait actuellement en train de travailler dessus. Selon ses informations, ce système sur puce (SoC) comporterait un cœur principal Cortex-X4 cadencé à 3,01 GHz, accompagné de quatre cœurs de performance Cortex-A720 cadencés à 2,61 GHz. De plus, trois cœurs d’efficacité Cortex-A520 cadencés à 1,84 GHz seraient également présents, comme le mentionne Android Authority. Il est également indiqué que ce SoC pourrait intégrer un GPU Adreno 735.

En se basant sur les fréquences des différents cœurs de ce mystérieux Snapdragon 8s Gen 3, il semble être moins puissant que le Snapdragon 8 Gen 3. C’est également le cas pour la partie GPU, avec l’Adreno 735 comparé à l’Adreno 750 du Snapdragon 8 Gen 3. Il faut savoir que le Snapdragon 8 Gen 3 a été introduit par Qualcomm à la fin de l’année dernière. Il est destiné aux smartphones haut de gamme. On le retrouve par exemple dans des appareils tels que le Galaxy S24 Ultra, le OnePlus 12, ou encore le Xiaomi 14. Il est actuellement considéré comme le SoC le plus puissant sur le marché grand public.

Les dernières rumeurs sur les tendances du marché des smartphones

Selon des informations partagées par un autre informateur du nom de Yogesh Brar (via X), le prochain système sur puce (SoC) devrait être dévoilé au cours du mois de mars prochain. Quant aux smartphones susceptibles d’être équipés de cette nouvelle puce, il est actuellement difficile d’identifier des modèles spécifiques.

Il est intéressant de noter que Samsung privilégie désormais ses propres processeurs Exynos. Dans le segment du milieu de gamme, MediaTek gagne en popularité par rapport à Qualcomm. Il semble que cette tendance incite le fabricant à explorer le marché du milieu de gamme supérieur. Une approche similaire à celle qu’il avait adoptée lors du lancement du Snapdragon 7 Gen 3 en novembre dernier.