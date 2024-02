T705 : Crucial révolutionne le marché avec son dernier SSD PCIe 5.0

Crucial a récemment dévoilé son dernier SSD PCIe 5.0, connu sous le nom de T705, une matrice M.2 NVMe. Il établit ainsi un nouveau record avec une vitesse maximale impressionnante de 14,5 Go/s. Cela représente une augmentation significative par rapport à la précédente création de Crucial. Cette dernière avait déjà atteint une vitesse de 12 Go/s, il y a quelques mois.

Le SSD PCIe 5.0 : une nouveauté

Pionnier dans le domaine des SSD PCIe 5.0, Crucial, marque affiliée au géant américain Micron, a ébloui le marché par ses innovations. La précédente matrice M.2 avait déjà dépassé les performances des SSD PCIe 4.0, même dans la catégorie haut de gamme. Cependant, en ce début d’année, Crucial repousse encore les limites avec la sortie de son nouveau T705. Celui-ci atteint une vitesse de 14,5 Go/s. Il établit ainsi un nouveau record de vitesse pour la marque et se positionne comme l’un des disques SSD les plus performants du marché actuel.

Le T705 est basé sur une combinaison de puces NAND 3D TLC 232 couches de Micron et d’un contrôleur SSD PS5026-E26 développé par Phison. Cette synergie permet d’atteindre des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles remarquables de 14 500 Mo/s et 12 700 Mo/s respectivement. C’est ce que souligne le site spécialisé Overclock3D.

Le nouveau SSD Crucial T705 arrive en force sur le marché

Le dernier SSD de Crucial sera disponible chez différents revendeurs à partir du 12 mars, avec trois options de capacité : 1 To, 2 To et 4 To. Le dispositif peut être acheté avec ou sans dissipateur thermique, et une édition limitée de la version 2 To sera proposée avec un dissipateur thermique blanc distinctif. Quelle que soit la variante choisie, le Crucial T705 bénéficiera d’une garantie étendue de 5 ans.

Selon les informations fournies par Crucial, le SSD T705 offre des capacités allant jusqu’à 4 To. Il est doté d’un dissipateur thermique de haute qualité en aluminium noir et en cuivre. La société met en avant sa rétrocompatibilité avec les cartes mères Gen 3 et Gen 4. De plus, il prend en charge l’API Microsoft DirectStorage, afin d’améliorer les performances lors des sessions de jeu.

Crucial propose également une version sans dissipateur thermique pour une utilisation avec un dissipateur thermique de carte mère. Temporairement et dans la limite des stocks disponibles, une variante du SSD Crucial T705 Gen 5 de 2 To, équipée d’un dissipateur thermique blanc exclusif, sera également mise en vente.