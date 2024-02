Les 7 smartphones les plus vendus en 2023 étaient tous des iPhone

Les iPhone d’Apple ont dominé le top 10 des smartphones les plus vendus en 2023, devant les appareils de milieu de gamme de Samsung en fin de liste, selon le Global Monthly Handset Model Sales Tracker de Counterpoint Research.

Apple a remporté les sept premières places, une première pour l’entreprise. Les iPhone 14 occupent les trois premières places du classement, le modèle standard étant le smartphone le plus vendu en 2023. Les États-Unis et la Chine représentant la moitié de ses ventes. L’iPhone 14 a contribué à 19 % des ventes totales d’iPhone en 2023.

L’iPhone 13 arrive en quatrième position, en grande partie grâce à sa popularité au Japon et en Inde, tandis que les iPhone 15 occupent les cinquième, sixième et septième places. L’iPhone 15 Pro Max est le modèle le plus vendu de la nouvelle gamme d’Apple, malgré son lancement relativement tardif en septembre de l’année dernière.

Les appareils “économiques” de la série A de Samsung occupent les huitième, neuvième et dixième places, grâce à leur forte proposition de valeur, mais aucun des téléphones phares haut de gamme Galaxy de la société coréenne ne figure sur la liste.

L’étude de Counterpoint confirme les données précédentes du cabinet d’études de marché IDC, qui a montré qu’Apple a dépassé Samsung en tant que premier fabricant mondial de smartphones en 2023, expédiant plus de téléphones par an que Samsung pour la première fois.