Apple Sports : la nouvelle app de scores en direct et de statistiques sportives en temps réel

Apple a annoncé aujourd’hui Apple Sports, une nouvelle application gratuite qui fournit des statistiques en temps réel, des scores en direct et bien plus encore. La mauvaise nouvelle ? Elle n’est pas encore disponible en France.

Apple Sports offre une expérience personnalisée avec les ligues, tournois et équipes préférés des fans de sports, affichés sur un scoreboard facile à lire. Les utilisateurs peuvent naviguer entre les scores et les matchs à venir, explorer les informations play-by-play, les statistiques des équipes, les détails des compositions et les cotes de paris en direct, avec des liens pertinents vers Apple News, l’application Apple TV et les services de diffusion en continu connectés.

L’application est “conçue pour être rapide et simple“, selon Apple. Eddy Cue, vice-président senior des services d’Apple, a déclaré : “Nous avons créé Apple Sports pour donner aux amateurs de sport la possibilité de s’amuser et de se divertir, et pour donner aux fans de sport ce qu’ils veulent : une application qui offre un accès incroyablement rapide aux résultats et aux statistiques.“

Apple Sports est disponible gratuitement sur l’App Store et permet aux utilisateurs de rester facilement informés sur leurs équipes et championnats préférés.

Apple Sports permettra aux fans de suivre la MLS, la NBA, le basket-ball NCAA, la NHL, la Bundesliga, la LaLiga, la Liga MX, la Ligue 1, la Premier League et la Serie A. D’autres championnats, dont la MLB, la NFL, la NCAAF, la NWSL et la WNBA, seront disponibles dans l’application au fil du temps.

Apple Sports est disponible gratuitement aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada pour le moment.