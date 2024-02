Les achats sur Internet ont encore progressé de 10% en France

160 milliards. C’est le nombre d’euros dépensés sur Internet en 2023 en France, un montant en hausse de 10,5% par rapport à 2022. En cause, l’argent dépensé dans les voyages et les loisirs, a annoncé la Fédération de l’e-commerce et de la vente à distance (Fevad).

Ce chiffre d’affaires marque un nouveau record, après celui de 2022, année où les ventes en ligne s’étaient établies à 144,7 milliards d’euros. Le nombre de transactions a également augmenté de 5%, selon le rapport de la Fevad, qui se fonde sur les données de plus d’une centaine de sites leaders du e-commerce et sur les plateformes sécurisées de paiement de 200.000 sites marchands.

“Croissance tirée par les services”

Les Français effectuent en moyenne 60 commandes par an sur Internet, soit plus d’une commande par semaine, pour un montant total annuel de 4000 euros. « Cette croissance est très fortement tirée par les services, qui ont beaucoup souffert pendant le Covid et qui, aujourd’hui, sont repartis », a indiqué le délégué général de la Fevad, Marc Lolivier, lors d’une conférence de presse au ministère de l’Économie.

Le secteur des services a enregistré une hausse de 20% par rapport à 2022. Les voyages et les loisirs sont « la bouffée d’oxygène des Français » et deviennent « le premier secteur du e-commerce en nombre de clients » en France, a-t-il aussi dit, grâce à un chiffre d’affaires du secteur en progression de 13% en 2023. Les ventes de produits sur Internet reculent en revanche de 1,8%.