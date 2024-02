Snapchat cumule 414 millions d’utilisateurs, mais s’effondre en bourse

Snapchat va-t-il un jour être réellement rentable ? Snap, la maison-mère de Snapchat, est parvenu à engranger 414 millions d’utilisateurs, mais a tout de même déçu sur ses résultats financiers récemment communiqués. De fait, l’action a chuté à la Bourse. Snapchat compte donc 414 millions d’utilisateurs, soit une hausse de 10% par rapport à la même période un an plus tôt. Les analystes s’attendaient à 412 millions d’utilisateurs. Snap a donc dépassé leurs attentes sur ce point.

“Année charnière”

Mais le chiffre d’affaires de l’entreprise au quatrième trimestre de 2023 a été de 1,36 milliard de dollars, soit une hausse de 5% sur un an. Les analystes s’attendaient à 1,38 milliard de dollars. Le revenu moyen par utilisateurs est en recul de 5%, à 3,29 dollars. Les marchés misaient sur 3,33 dollars. En ce qui concerne le bénéfice par action, il a été de 8 dollars, là où les attentes étaient de 6 dollars.

« 2023 a été une année charnière pour Snap, car nous avons transformé notre activité publicitaire et continué à développer notre communauté mondiale, atteignant 414 millions d’utilisateurs actifs quotidiens », a déclaré Evan Spiegel, patron de Snap. « Snapchat améliore les relations avec les amis, la famille et le monde, et cette proposition de valeur unique a fourni une base solide pour construire notre entreprise pour une croissance à long terme ». Ces déceptions ont fait que l’action de la société a chuté de 32,66% en post-séance à la Bourse pour être à 11,75 dollars.