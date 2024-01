Algotech (ALGT) : sa prévente explose, l’ICO éclipse Optimism (OP) & Filecoin (FIL)

Le monde de la cryptographie a connu des lancements de projets énormes, mais ils n’ont pas encore atteint le niveau de Filecoin (FIL) et d’Optimism (OP). Les deux jetons DeFi ont fait les gros titres avec leurs ICO en 2022, engrangeant plus de 150 millions de dollars en ventes publiques et en tours de financement.

Aujourd’hui, Algotech (ALGT) a lancé sa prévente après une vente d’amorçage privée de plus de 1,1 million de dollars. Algotech est impatiente d’égaler l’ICO record de Filecoin, qui a rapporté 257,9 millions de dollars. Voici les détails du nouveau projet DeFi.

A retenir :

Le prix du Filecoin (FIL) est sur une tendance baissière, mais un pic à 11 $ est possible.

Le jeton Optimism, OP, pourrait s’avérer haussier en 2023 malgré un bref creux baissier.

Le nouveau jeton DeFi Algotech (ALGT) commence la prévente publique à 0,04 $.

Prédiction du prix du Filecoin (FIL) : L’exploration de Mars n’a pas affecté le prix du FIL

L’ICO de Filecoin (FIL) a été lancée en 2014, levant environ 205,80 millions de dollars lors des ventes publiques et 52 millions de dollars lors des tours de financement qui ont suivi jusqu’en 2017, élevant la norme sur la collecte de fonds en prévente et dépassant le record d’Ethereum de 19 millions de dollars. Filecoin (FIL) a lancé avec succès un projet vers Mars en janvier 2024, testant le potentiel de la technologie de communication décentralisée dans l’espace.

Bien que l’expérience ait été un succès, elle n’a pas eu d’impact sur le prix du FIL, comme une prédiction prévalente du prix du Filecoin (FIL) l’a précédemment indiqué. Bien qu’il ait terminé l’année 2023 en beauté, le prix du Filecoin (FIL) se négocie toujours à 5,17 $, soit 4,51 % de moins que son prix au début de l’année, qui était de 7,80 $.

Selon certains analystes, la nouvelle prédiction du prix de Filecoin (FIL) ressemble à un glissement possible vers le bas à environ 3,70 $, bien que le jeton FIL puisse battre la résistance à 7 $ et progresser jusqu’à 11 $ avant la fin de l’année.

Les analystes estiment que le token Optimism OP a encore un potentiel haussier en 2024

Comme Filecoin (FIL), Optimism (OP) a enregistré l’une des meilleures ICO de l’histoire de la cryptographie, engrangeant un montant stupéfiant de 181,98 millions de dollars provenant à la fois des ventes publiques et des tours de financement entre 2020 et 2022. Le jeton Optimism, OP, a atteint un sommet historique le 12 janvier 2024, atteignant jusqu’à 4,23 $ après avoir terminé l’année 2023 sur un sommet.

La semaine dernière a été particulièrement baissière pour Optimism (OP), car le jeton a pris un virage à la baisse. Le prix d’Optimism (OP) a glissé à 2,99 $, perdant 14,87 % de sa valeur par rapport à son prix de 3,47 $ la semaine dernière.

Cependant, de nombreux analystes maintiennent que Optimism (OP) semble haussier à long terme, attribuant la légère baisse aux conditions de marché globalement baissières. Optimism (OP) pourrait être l’une des meilleures pièces à investir en 2024.

Entrez dans Algotech (ALGT), le nouveau token DeFi sur le bloc

Algotech (ALGT) est la meilleure crypto à investir en ce moment, mais avant d’entrer dans les gains, voici une plongée dans l’énoncé de mission d’Algotech.

Le trading dans le crypto-verse change de jour en jour, car de plus en plus de logiciels de tendance sont lancés pour les traders professionnels et les courtiers. Algotech (ALGT) est une solution de trading conçue pour donner aux traders une expérience saine, avec une sécurité contre la fraude et les mauvais mouvements du marché.

Avec Algotech (ALGT), vous disposez non pas d’un mais de toute une série de programmes adaptés aux besoins du trader moyen. Avez-vous besoin de surveiller des graphiques spécifiques pour des indicateurs de marché ou d’obtenir des données complètes sur l’activité d’une paire de devises pendant une période donnée ? Algotech (ALGT) répond à tous ces besoins et bien plus encore.

Avec ses algorithmes en place, vos opérations de trading – de la sélection de vos transactions à la décision sur les mouvements du marché et même la fermeture de la transaction – sont maintenues dans une transition douce et transparente qui vous assure un contrôle total de vos transactions à partir de votre tableau de bord de trading.

Algotech (ALGT) fait son entrée sur le marché des crypto-monnaies, et c’est maintenant votre chance d’établir votre influence sur le nouveau jeton ALGT. La vente privée de semences a généré 1,1 million de dollars, et Algotech (ALGT) pourrait être en passe de battre les records de Filecoin (FIL) et d’Optimism (OP).

La prévente est en ligne et en phase 1 maintenant, avec chaque jeton vendu pour 0,04 $. Achetez-les maintenant avant que leur prix ne monte en flèche et vous aurez une chance de réaliser 275 % de bénéfices d’ici le jour du lancement !

