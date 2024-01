La meilleure application pour télécharger des vidéos depuis n’importe quel site sur Mac en HD

Si vous souhaitez télécharger des vidéos à partir de n’importe quel site web sur Mac, VideoProc Converter est un excellent moyen de sauvegarder les fichiers vidéo hors ligne à une vitesse fulgurante et en résolution HD complète.

Pendant les voyages de vacances, télécharger des vidéos sur le disque local peut être un excellent moyen d’avoir du divertissement en déplacement. Avec les images hors ligne, vous pourrez profiter de films sur Macs et iPhones sans subir de mise en mémoire tampon ou une lecture de mauvaise qualité due à internet.

Dans la vie quotidienne également, utiliser VideoProc Converter pour télécharger des vidéos sur Mac est un vrai plaisir. Il vous permet de contourner les limitations imposées par d’autres outils de téléchargement en termes de taille, durée et qualité.



Cette application est équipée d’un ensemble d’outils vidéo pour améliorer votre flux de travail. Après avoir téléchargé la vidéo, vous pourrez universaliser le format, supprimer les parties indésirables, compresser les grandes vidéos pour un partage rapide, intégrer des sous-titres et améliorer la qualité vidéo à un niveau supérieur.

Qu’est-ce que VideoProc Converter

VideoProc Converter est une boîte à outils vidéo multifonctionnelle offrant des fonctionnalités de téléchargement, conversion, édition, compression, extraction de DVD et enregistrement. De plus, elle propose un améliorateur IA de vidéos, un agrandisseur IA d’images, un convertisseur IA FPS, un créateur de ralenti IA et un stabilisateur IA. Ces outils d’IA sont disponibles sur Windows et seront bientôt disponibles pour Mac.

VideoProc Converter est convivial tant pour les anciens Mac que pour la série M1/M2/M3 grâce à sa technologie unique d’accélération matérielle de niveau 3. Il exploite les performances massives des cœurs graphiques pour le traitement vidéo. Cette accélération GPU libère le CPU pour qu’il fonctionne normalement et permet à l’encodage de s’exécuter en arrière-plan, vous n’avez donc pas à laisser votre Mac seul pendant le traitement de la vidéo.

Dans le cadre d’une offre de vacances, bénéficiez d’une remise de 60 % sur le coût de VideoProc Converter, vous offrant ainsi toute la puissance de l’outil vidéo utilisable à vie en ne payant qu’une seule fois. Vous pouvez profiter gratuitement des mises à niveau pour les futurs outils d’intelligence artificielle sur Mac, sans frais supplémentaires.

Les fonctionnalités du VideoProc Converter

La fonction de téléchargement du VideoProc Converter est capable d’enregistrer YouTube en MP4/MP3, d’acquérir des vidéos, de la musique, des sous-titres et des vidéos en direct à partir de plus de 1 000 sites populaires, ainsi que de plus de 2 000 sites spécialisés. Ces téléchargements sont également illimités afin que vous puissiez télécharger des vidéos ou des albums longs sans aucune restriction sur le nombre, la durée ou la taille du fichier.

Si vous avez d’autres besoins de traitement après avoir téléchargé des vidéos sur Mac, la boîte à outils tout-en-un du VideoProc Converter peut prendre en charge toutes sortes de situations.

Pour la conversion vidéo et la numérisation de DVD, cet outil permet aux utilisateurs de modifier n’importe quel type de vidéo, audio ou DVD en plus de 370 formats d’entrée différents vers plus de 420 formats différents. Les formats HEVC, WebM, MKV, MP4, MP3, WAV, GoPro Cineform, iPhone, PS5 et Xbox sont pré-configurés pour un équilibre optimal entre qualité et taille.

Pour éditer et compresser, cela vous aide à ajuster et recadrer les sections non désirées, supprimer les publicités dans les émissions télévisées, et réduire la taille des fichiers pour un partage rapide.

Pour l’enregistrement vidéo, VideoProc Converter dispose d’un enregistreur capable de capturer des vidéos en streaming en direct, des parties de jeux ainsi que l’écran de votre ordinateur. Il prend également en charge la webcam et le mode picture-in-picture. Vous pouvez facilement enregistrer l’audio interne sur un Mac et basculer entre le son système et le son du microphone selon vos préférences.

Son intégration d’IA a conquis les cœurs de millions de nouveaux arrivants et d’utilisateurs existants. Trois outils IA sont disponibles sur Windows et bientôt sur Mac: Super Résolution, Interpolation d’images et Stabilisation vidéo.

Avec la Super Résolution IA, vous pouvez améliorer vos anciennes archives jusqu’à 400% et les élever à une qualité éblouissante de 4k ou 8k, idéale pour les anciennes vidéos YouTube, les vidéos de films maison vintage, les vidéos DV, le film Super 8, les DVD, les enregistrements de faible résolution et les images générées par l’IA (de MidJourney, DALL-E, NightCafe, etc.) pour l’impression et la lecture sur des téléviseurs UHD.

Avec l’interpolation IA, vous pouvez convertir des vidéos à 30/60/120 FPS en 240/480 FPS et plus, créer des effets époustouflants de ralenti avec l’IA pour TikTok, et générer de nouvelles images réalistes pour les prises de vue en arrêt sur image, les vidéos en accéléré et les éléments en 3D / CG.

Les cinéastes en herbe peuvent également profiter de la stabilisation vidéo IA, qui offre un effet anti-tremblement de haute qualité pour les prises de vue à main levée. Cette fonction peut éliminer les tremblements dans les vidéos enregistrées par des caméras GoPro, des smartphones, des drones ou d’autres caméras portatives.

Contrairement aux algorithmes traditionnels qui se contentent de dupliquer ou de mélanger les pixels, les fonctionnalités d’IA dans VideoProc utilisent des réseaux neuronaux pour calculer et générer, et ces algorithmes sont alimentés avec une énorme quantité de données, comprenant non seulement des images fixes mais également des séquences authentiques. Les résultats sont plus réalistes, naturels et d’une qualité nette et claire.

Tout ceci peut être à vous pour jouer si vous choisissez de prendre VideoProc Converter, avec une remise de 60% pour les vacances. Vous pourrez profiter d’une mise à niveau gratuite pour les outils d’IA dès qu’ils seront disponibles sur Mac.

Comment télécharger des vidéos sur Mac en utilisant la fonction de téléchargement de VideoProc Converter.



Il est simple de télécharger des vidéos depuis n’importe quel site web sur Mac en utilisant VideoProc Converter. Prenons l’exemple de YouTube, et voyons ensemble à quel point le processus est facile grâce à quelques étapes simples.

Étape 1 : Trouvez une vidéo sur YouTube que vous souhaitez télécharger et saisissez l’adresse URL de cette vidéo dans la barre de recherche.



Étape 2 : Lancez VideoProc Converter et sélectionnez l’option Télécharger.



Étape 3 : Cliquez sur le bouton Vidéo en haut. Collez l’adresse URL de la vidéo YouTube dans le champ de la prochaine fenêtre qui s’affiche. Cliquez sur Analyser pour démarrer le processus.

Étape 4 : Une fois que VideoProc Converter a terminé l’analyse, vous verrez des options de téléchargement vidéo. Sélectionnez les paramètres qui correspondent à vos besoins et appuyez sur Terminé.

Étape 5 : À partir de la fenêtre suivante, vous pouvez soit continuer à ajouter des vidéos à télécharger, soit télécharger celle que vous avez déjà. Sur le côté droit, choisissez votre dossier de sortie et cliquez sur le bouton Télécharger pour terminer le processus.

En seulement cinq étapes simples, vous pouvez télécharger une bibliothèque entière de contenu en quelques minutes.



De même, vous pouvez copier et coller l’URL pour télécharger des vidéos depuis n’importe quel site web sur Mac ou Windows. VideoProc Converter vous permet également de retirer l’audio, de modifier la qualité et le format de la vidéo, de télécharger et d’intégrer des sous-titres, ainsi que de conserver la pochette d’album.

Obtenez VideoProc Converter à un tarif spécial pour les fêtes

Répondez aux exigences actuelles de téléchargement, conversion, amélioration, édition, compression et enregistrement vidéo à partir d’une seule plateforme avec VideoProc Converter. Profitez d’une gamme étendue de fonctionnalités disponibles qui vous permettent de manipuler des vidéos de manière inédite, et ce à un prix imbattable.



Pour une durée limitée, achetez un abonnement à vie à VideoProc Converter sur un seul Mac pour seulement 29,95 euro. Ou bien, obtenez une licence familiale comprenant 2-5 Mac ou 1 Mac et 1 Windows pour seulement 39,95 euro, soit plus de 60% de réduction.



Ne tardez pas à profiter de cette incroyable offre de VideoProc Converter et téléchargez des vidéos depuis n’importe quel site sur votre Mac, y compris YouTube, Vimeo, Soundcloud et des milliers d’autres sites populaires. Ce prix spécial ne durera pas longtemps.