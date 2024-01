Galaxy S24, S24 + et S24 Ultra : tout savoir sur les nouveaux téléphones de Samsung

C’était la grande annonce de la semaine dernière : Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphone, à savoir le Galaxy S24, le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra. Les S24 et S24+ sont extrêmement proches dans leur conception, puisque seule change la taille.

On passe d’une dalle de 6,2 pouces pour S24 avec une technologie Dynamic Amoled 2x et une définition Full HD+. Du coté du 24+ la dalle Dynamic Amoled 2x est plus grande (6,7 pouces) et d’une définition QHD+. La luminosité sur les deux dalles grimpe à 2600 nits max (c’est vraiment beaucoup pour du mobile) et la fréquence de rafraîchissement varie entre 1 et 120 Hz. Du reste, on peut compter sur un processeur maison Exynos 2400, et des configurations de 8+128 Go (ram et stockage) ou 8+256 Go pour le Galaxy S24, et 12+256 Go ou 12+512 Go pour le Galaxy S24+. Le bloc photo est le même, soit un module principal 50 mégapixels 23 mm f/1,8, un ultra grand-angle 12 mégapixels 13 mm f/2,2, un téléobjectif 10 mégapixels 3x avec optique 69 mm f/2,4 et à l’avant un capteur 12 mégapixels 25 mm f/2,2. Les S24 et S24+ embarquent respectivement une batterie de 4000 mAh (25W) et 4 900 mAh (45W).

Disponibles le 31 janvier

Le S24 Ultra est le nouveau smartphone premium de Samsung. Le flagship dispose d’un processeur Snapdragon 8 Gen 3 épaulé par 12 Go de RAM, et d’une capacité de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To. La dalle est de 6,8 pouces avec une luminosité maximale de 2600 nits. L’écran bénéficie aussi de la fréquence de rafraîchissement variable (1-120 Hz) et d’une définition Quad HD. Les bordures du téléphone sont en titane. Au niveau des photos, on peut compter sur un module principal 200 mégapixels (23 mm f/1,7) + OIS, un ultra grand-angle 12 mégapixels (13 mm f/2,2), un téléobjectif 50 mégapixels 10x (115 mm f/3,4) et un second téléobjectif 10 mégapixels 3x (69 mm f/2,4). La batterie est de 5000 mAh, soit une autonomie en hausse de 3h30 sur ce modèle par rapport à la génération précédente.

Les tarifs pour ces téléphones qui seront disponibles en précommandes du 17 au 30 janviers sont les suivants :

Galaxy S24

128 Go: 899 € (-60 €)

256 Go: 969 € (-50 €)

– Galaxy S24+

256 Go: 1 169 € (-50 €)

512 Go: 1 289 € (-50 €)

– Galaxy S24 Ultra

256 Go: 1 469 € (+50 €)

512 Go: 1 589 € (-10 €)

1 To: 1 829 € (-10 €)

Sortie officielle le 31 janvier, en coloris noir, argent, crème et indigo pour les S24 et S24+ et en noir, gris, violet et ambre pour le S24 Ultra.