Xiaomi Redmi Buds 5 & Buds 5 Pro : l’élégance et la performance à un prix abordable

Xiaomi a récemment introduit deux nouvelles options de casques sur le marché français, à savoir les Redmi Buds 5 et Redmi Buds 5 Pro. Ces deux modèles sont disponibles à moins de 100 €. Cette semaine, la marque a également dévoilé plusieurs mises à jour de sa gamme Redmi. Il s’agit notamment de la Redmi Watch 4, des Redmi Note 13, Note 13 Pro et Note 13 Pro+.

La marque a également présenté deux nouveaux modèles d’écouteurs à prix abordable, les Xiaomi Redmi Buds 5 et les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro. Les deux paires partagent un design similaire, caractérisé par une tige de maintien et une forme intra-auriculaire. Cependant, elles se distinguent par leurs spécifications distinctes.

Les Redmi Buds 5 Pro : des écouteurs à la hauteur des modèles haut de gamme

Dans le détail, les écouteurs Xiaomi Redmi Buds 5 Pro ont été dévoilés en novembre dernier lors du lancement de la gamme Redmi Note 13 en Chine. Ces écouteurs sont dotés d’un système de double transducteur pour chaque oreille. Ces transducteurs de 11 mm pour les basses fréquences et de 10 mm pour les sons plus aigus offrent une reproduction sonore détaillée.

Les Redmi Buds 5 Pro prennent en charge le codec LDAC en plus des codecs SBC, AAC et LC3, ce qui leur vaut la certification “Hi-Res Audio Wireless” de Xiaomi. Ils sont également dotés de fonctions telles que :

l’audio spatial ;

le Bluetooth multipoint via Bluetooth 5.3 ;

et le Bluetooth LE Audio.

Ces écouteurs intègrent une fonction de réduction active du bruit grâce à trois microphones positionnés sur chaque oreillette, permettant de réduire les bruits extérieurs jusqu’à 50 dB jusqu’à 4 kHz, selon Xiaomi. Un mode transparent est également disponible, permettant de rester conscient de son environnement. Les écouteurs sont certifiés IP54, ce qui garantit qu’ils résistent aux éclaboussures, à la pluie et à la transpiration.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, qui est généralement le point faible des écouteurs à double transducteur, Xiaomi annonce jusqu’à 10 heures d’utilisation avec les écouteurs seuls. Cette autonomie peut atteindre 38 heures si l’on utilise la batterie de l’étui de chargement.

Buds 5 : un modèle plus traditionnel

Les Redmi Buds 5 standard présentent une configuration technique plus traditionnelle. Si ces écouteurs conservent le même design que les modèles haut de gamme, ils intègrent un seul transducteur de 12,4 mm par oreille. La fonction de réduction active du bruit est aussi présente, mais elle offre une réduction limitée à 46 dB à 2 kHz grâce à deux microphones. Ces écouteurs ne sont compatibles qu’avec les codecs SBC et AAC, à l’exclusion de LDAC et LC3.

Les Redmi Buds 5 conservent toutefois la certification d’étanchéité IP54, la prise en charge du Bluetooth multipoint, et offrent une autonomie annoncée de 10 heures. Cette autonomie peut être portée à 40 heures avec l’utilisation de l’étui de chargement.

Les Xiaomi Redmi Buds 5 et Redmi Buds 5 Pro sont disponibles en trois couleurs (blanc, noir ou bleu) sur le marché français, au prix de 49 €.