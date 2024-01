Ruée vers l’or des cryptos : les 3 tokens à suivre maintenant

Selon les experts en investissement, les crypto-monnaies constitueront une part plus importante des portefeuilles d’investissement en 2024. Si vous recherchez les meilleurs investissements en crypto pour l’année, les experts recommandent Borroe Finance ($ROE), Blur (BLUR), et THORChain (RUNE). Cette année générera probablement un nouvel ensemble de crypto-millionnaires, et il vous est conseillé de DYOR (faire votre propre recherche) avant de soutenir tout projet. Continuez à lire pour savoir ce que les experts pensent de ces jetons.

Les investisseurs soutiennent Borroe Finance pour un succès massif en 2024

Le marché des crypto-monnaies est en plein essor grâce à l’approbation par la SEC des BTC Spot ETF. Par conséquent, les investisseurs en crypto-monnaies recherchent les meilleures crypto-monnaies pour un retour sur investissement massif en 2024, et Borroe Finance est sur la liste. Borroe Finance est la première place de marché de collecte de fonds alimentée par l’IA au monde pour permettre aux entreprises web3 de collecter des fonds instantanément en vendant des gains futurs à des communautés de soutien à des prix réduits.

Actuellement, $ROE en est à sa quatrième phase de prévente, et la plateforme a collecté plus de 2,6 millions de dollars. À la fin de toutes les phases de prévente, $ROE passera de son prix actuel de 0,019 $ à 0,0400 $. Selon les analystes, ce mouvement haussier des prix offrira un retour sur investissement massif de 110,5 % aux premiers investisseurs en 2024. En outre, les experts pensent que $ROE va bénéficier d’une adoption rapide du marché, ce qui signifie que le jeton pourrait atteindre 0,1800 $ avant la fin de l’année.

Blur se prépare pour l’Airdrop de mai 2024

Blur est une place de marché NFT web3 globale avec de multiples NFT, des flux de prix en temps réel et des mèmes NFT. Selon les experts en crypto-monnaies, Blur est le plus grand concurrent d’Opensea, et la plateforme a gagné en popularité grâce à ses airdrops en 2023. Pour le contexte, Blur a airdropé plus de 300 millions de jetons en 2023, et la place de marché prévoit de distribuer plus de jetons en mai 2024.

Blur connaît un excellent début d’année 2024, et le jeton a enregistré une hausse de prix à deux chiffres au début du mois de janvier. Le 7 janvier, Blur s’échangeait à 0,4629 $. Blur a gagné un massif 28,73% une semaine plus tard et s’est vendu pour 0,6005 $. Selon les analystes, Blur est l’une des meilleures crypto-monnaies NFT pour un investissement à long terme en raison de sa popularité croissante parmi les investisseurs. Si Blur poursuit sa trajectoire haussière, nous pouvons nous attendre à ce que le jeton se négocie à 0,7500 $ d’ici mars 2024.

THORChain conclut un nouveau partenariat dans le domaine de la blockchain

Le 10 janvier, Leap Cosmos (l’un des meilleurs portefeuilles DeFi pour le staking Cosmos et les échanges de jetons) a annoncé que la THORChain est désormais accessible sur l’extension Leap. Grâce à cette collaboration, les investisseurs de la THORChain peuvent gérer leurs jetons RUNE de manière transparente sur la plateforme, visualiser tous leurs actifs THORChain en un seul endroit, effectuer des transferts transparents vers plusieurs portefeuilles, et bien plus encore.

Malgré ce développement de l’écosystème, RUNE est devenu baissier au cours de la deuxième semaine de janvier. Le 7 janvier, RUNE se négociait à 4,86 $. Une semaine plus tard, RUNE a perdu 4,96 % et s’échangeait à 4,63 $. Selon les analystes, le nouveau partenariat de THORChain et la récente approbation des BTC Spot ETF pourraient déclencher une nouvelle hausse massive de RUNE en 2024. Les experts ont prédit que RUNE se vendra à 7,50 $ en avril.

Apprenez-en plus sur Borroe Finance ici :

