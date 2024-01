CES 2024 : Wow Mouse, contrôler son ordinateur avec des gestes de la main

Présentée au CES, l’application Wow Mouse vous permet de transformer votre montre Wear OS en souris Bluetooth. Ainsi, vous pouvez contrôler votre ordinateur par des gestes de la main.

Contrôlez votre ordinateur par des gestes avec l’application Wow Mouse de DoublePoint

Lors du CES de Las Vegas la semaine dernière, où les fabricants ont dévoilé leurs derniers téléviseurs, écouteurs sans fil et ordinateurs, un certain nombre d’applications innovantes ont également été présentées. Parmi celles-ci, l’application Wow Mouse de DoublePoint a particulièrement retenu l’attention.

En effet, Wow Mouse reprend de manière innovante une vieille idée de science-fiction. Elle donne aux utilisateurs la possibilité de contrôler un ordinateur simplement par des gestes, à l’aide de leur montre connectée Wear OS.

L’application établit une connexion Bluetooth avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone, ce qui permet de contrôler le curseur à l’écran par des mouvements de la main. Pour effectuer des sélections et des clics à l’écran, les utilisateurs n’ont qu’à pincer leurs doigts l’un contre l’autre.

Des commandes adaptées à toutes les montres Wear OS

L’application Wow Mouse, découverte par Snazzy Labs sur X (anciennement Twitter), offre une compatibilité étendue avec les différentes montres connectées Wear OS, notamment celles de :

Samsung,

Google,

Fossil,

Xiaomi,

et Mobvoi.

Elle exploite efficacement les capteurs intégrés à la montre, tels que :

le gyroscope,

l’accéléromètre,

la boussole,

et les capteurs de tension.

Ces derniers sont particulièrement utilisés pour les commandes destinées aux utilisateurs à mobilité réduite.

Désormais disponible sur le Google Play Store, l’application Wow Mouse offre des options de personnalisation. Elle permet par exemple de spécifier le poignet sur lequel la montre est portée (gauche ou droit) et la procédure de connexion Bluetooth à d’autres appareils. Une fois installée, l’application permet de détecter la montre comme une souris Bluetooth standard. Elle est donc compatible avec tous les appareils qui supportent ce type de périphérique.

Outre les ordinateurs et les tablettes, DoublePoint envisage également des commandes plus intuitives, surtout avec les casques de réalité virtuelle. Cette approche vise à simplifier les interactions. Il n’est plus nécessaire d’utiliser des contrôleurs, même en l’absence de caméras permettant d’analyser les mouvements de la main.