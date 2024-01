3 cryptos qui vont surfer sur l’ETF Bitcoin : Stacks (STX), Celestia (TIA) & InQubeta (QUBE)

Après l’approbation de l’ETF Bitcoin par la SEC américaine le 10 janvier, les investisseurs sont à l’affût d’opportunités prometteuses. Les sociétés suivantes se démarquent : Stacks (STX), Celestia (TIA), et InQubeta (QUBE). Cet article explique pourquoi ces crypto-monnaies sont les meilleures crypto-monnaies à acheter maintenant.

InQubeta (QUBE) : Une nouvelle ICO à surveiller pour une croissance massive

InQubeta (QUBE) a été l’une des plus performantes cette année, son prix ayant récemment bondi de 0,01925 $ à 0,0224 $, soit une augmentation de 16 %. En tant que premiers adeptes de cette excellente ICO, les investisseurs s’attendent à des rendements stupéfiants au fur et à mesure que la prévente se poursuit et après son lancement. Les investisseurs se sont donc rués en masse sur l’ICO, avec un montant stupéfiant de 8,2 millions de dollars collectés jusqu’à présent dans le cadre du financement initial.

Lors de la septième étape de la prévente, le prix d’un jeton est fixé à 0,0224 $. Les experts prévoient une hausse de 3 500 % après le lancement, le positionnant comme la meilleure nouvelle crypto dans laquelle investir. Si vous souhaitez surfer sur la vague haussière du marché, InQubeta représente une option convaincante.

Outre son remarquable potentiel de hausse, elle présente également des fondamentaux solides. Elle se situe à l’intersection de l’IA et de la blockchain et vise à résoudre les problèmes critiques du secteur de l’IA. À cette fin, elle deviendra la première plateforme de crowdfunding pour les startups du secteur de l’IA par le biais des crypto-monnaies. En outre, sa place de marché NFT vise à rendre le marché de l’IA accessible aux investisseurs en abaissant les barrières à l’entrée. Ainsi, quels que soient leurs revenus, les investisseurs peuvent devenir les premiers bailleurs de fonds d’entreprises prometteuses dans le domaine de l’IA. Pour devenir un des premiers adopteurs de ce concept innovant, vous pouvez participer à la prévente en cliquant sur le lien ci-dessous.

Stacks (STX) : La société Stacks est prête à bénéficier d’un afflux massif de liquidités dans le Bitcoin

Stacks (STX) se distingue en tant que couche Bitcoin pour les contrats intelligents. Elle permet aux contrats intelligents et aux dApps (applications décentralisées) d’utiliser le Bitcoin comme actif et de régler les transactions sur la blockchain Bitcoin. Avec l’afflux massif de liquidités dans le Bitcoin suite à l’approbation des ETF au comptant, les Stacks devraient monter en flèche en valeur. Il a déjà commencé à gagner du terrain, ce qui en fait l’un des altcoins à surveiller.

De plus, son prix peu élevé en fait une option d’investissement convaincante, car il y a suffisamment de place pour la croissance. Vous pouvez accumuler des jetons Stacks dès maintenant afin de vous positionner pour profiter au maximum de la vague haussière.

Celestia (TIA) : Prêt à monter en flèche

Celestia (TIA) est la première blockchain modulaire qui permet le déploiement de blockchains avec un minimum de frais généraux. Bien qu’il s’agisse d’un nouveau venu – qui a fait irruption sur la scène crypto en novembre 2023 – Celestia est maintenant l’un des meilleurs altcoins sur le marché. En tant que nouveau récit prometteur, il est devenu un favori, les investisseurs espérant le suivre dans son voyage de découverte des prix.

Compte tenu de ce qui précède, Celestia est l’une des meilleures pièces dans lesquelles investir. Avec la peur de manquer (FOMO) qui devrait monter en flèche dans les semaines ou les mois à venir, nous vous suggérons de vous positionner tôt avant sa montée en flèche. Prenez un sac et HODL en prévision de la reprise.

Conclusion

L’approbation des ETF Bitcoin au comptant a provoqué une frénésie. Le marché réagissant positivement, les meilleures crypto-monnaies à surveiller pour une croissance significative sont Stacks, Celestia, et InQubeta. Dotées d’un énorme potentiel de hausse, ce sont les meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir.

