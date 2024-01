Altcoins : une forte croissance attendue au 1er trimestre pour XRP & NUGX

Les analystes prévoient que la montée en puissance des crypto-actifs du troisième trimestre 2023 se répercutera sur le premier trimestre 2024, avec XRP et NuggetRush qui devraient dominer la scène crypto.

XRP alimente le XRP Ledger, une blockchain permettant des transactions hautement efficaces et évolutives, et devrait dépasser 1 $ en 2024.

NuggetRush est une plateforme de jeux de type “play-to-earn” qui attire l’attention des amateurs de crypto-monnaies et dont le jeton natif, NUGX, est profondément intégré à la plateforme.

Après l’impressionnante poussée des crypto-actifs du troisième trimestre 2023, les analystes estiment qu’elle se répercutera sur le premier trimestre 2024, en particulier avec l’approbation par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis de plusieurs ETF Bitcoin au comptant.

Parmi les principaux altcoins qui devraient continuer à gagner du terrain, on trouve XRP, la pièce native qui alimente le XRP Ledger (XRPL), et NuggetRush (NUGX), une plateforme qui espère changer de façon permanente la scène des jeux grâce à son modèle “play-to-earn” (P2E).

XRP et NUGX domineront probablement la scène crypto au premier trimestre 2024, grâce à leurs solides fondamentaux, à leur technologie innovante et à leurs communautés grandissantes.

XRP : S’affranchir des faiblesses

Le XRP alimente le XRP Ledger (XRPL), une blockchain permettant des transactions hautement efficaces et évolutives. C’est pourquoi le XRP a été intégré à certaines des principales solutions de Ripple, notamment la liquidité à la demande (On-Demand Liquidity, ODL). Grâce à l’ODL, les banques et les processeurs financiers peuvent transférer de la valeur à travers les frontières à peu de frais et presque instantanément.

En 2023, un tribunal américain a statué que le XRP n’était pas une valeur mobilière lorsqu’il était échangé entre des détaillants, une décision qui va dans le sens de ce que les avocats de Ripple soutiennent depuis fin 2020, lorsque la Securities and Exchange Commission (SEC) a poursuivi la société de blockchain et certains de ses principaux dirigeants, dont Brad Garlinghouse.

Bien que les prix du XRP aient temporairement augmenté en juillet lorsque la décision a été rendue, ils se sont rapidement rétractés. Malgré cela, la pièce est l’une des plus liquides en termes de capitalisation boursière et devrait monter en flèche, dépassant 1,00 $, en 2024.

Le niveau de soutien immédiat se situe autour de 0,45 $ au moment de l’écriture, marquant les bas de juillet 2023. Cependant, la hausse demeure puisque les prix restent à l’intérieur de la fourchette commerciale de juillet 2023.

NuggetRush : La montée en puissance

NuggetRush est une plateforme de jeu de type “play-to-earn” (P2E) qui attire l’attention des amateurs de crypto-monnaies du monde entier.

Son jeton natif, NUGX, est profondément intégré à NuggetRush, ce qui en fait l’une des meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir en ce moment. Par défaut, les détenteurs de ce qui est sans doute l’un des meilleurs altcoins en janvier 2024, NUGX, peuvent participer à la gouvernance. Ici, ils voteront sur des propositions, aidant à déterminer comment le projet se construit.

En même temps, NUGX est utilisé comme moyen d’échange, facilitant les transactions au sein du marché interne de NuggetRush et de l’écosystème plus large.

NuggetRush intègre les NFT et les crypto-monnaies dans son jeu “play-to-earn” (P2E), ajoutant de la valeur à son jeton memecoin, NUGX. Les joueurs reçoivent des actifs dans le jeu sous forme de NFT. Ces NFT peuvent être échangés contre d’autres via la place de marché ou échangés contre des NUGX, qui peuvent ensuite être vendus contre de l’argent via des bourses d’échange une fois qu’ils sont cotés.

Cependant, ce qui attire l’attention, c’est le niveau d’innovation de NuggetRush. Certains de ses NFT rares et important, comme les RUSHGEM, peuvent être échangés contre de l’or réel.

Dans le cadre de la prévente de NUGX en cours, plus de 1,6 million de dollars ont été collectés sur les 149 millions de jetons vendus. Au cours du quatrième tour, chaque jeton est disponible pour 0,015 USDT. Lorsque la prévente se terminera, NUGX se vendra à 0,020 USDT, soit un retour sur investissement de 100 % pour les utilisateurs précoces qui ont participé au premier tour, lorsque le jeton a changé de mains à 0,010 USDT.

Conclusion

Avec un regain d’activité au premier trimestre 2024, XRP et NuggetRush sont bien positionnés pour une croissance massive. Jusqu’à présent, le XRP se consolide et doit encore confirmer les gains enregistrés au début du mois de juillet 2023. Pendant ce temps, NUGX est en hausse à deux chiffres dans la prévente en cours. Les premiers utilisateurs réaliseront un retour sur investissement de 100 % une fois que le jeton sera coté sur des bourses de niveau 1 comme Uniswap ou même Binance en 2024.

