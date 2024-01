L’iPhone 15 Pro Max devrait rester le modèle le plus vendu début 2024

Selon Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple, l’iPhone 15 Pro Max restera le modèle d’iPhone le plus vendu au cours du premier semestre de cette année.

Dans sa dernière note publiée sur Medium, Kuo indique que l’iPhone 15 Pro Max “représentera encore 40 à 45 % de toutes les livraisons d’iPhone 15 au premier semestre 24“, ce qui sera “crucial” pour la morte-saison du fournisseur taïwanais d’objectifs d’appareils photo Largan au premier semestre de l’année.

Outre le fait qu’il s’agit du modèle haut de gamme doté du plus grand écran (6,7 pouces), l’iPhone 15 Pro Max est également équipé d’un zoom téléobjectif 5x ou objectif “tétraprisme” que l’on ne trouve pas dans les autres modèles. Selon Ming-Chi Kuo, l’objectif tétraprisme du modèle Pro Max devrait à lui seul accroître le chiffre d’affaires de Largan au premier semestre de 108,8 à 121,6 millions de dollars.

Kuo a déclaré à plusieurs reprises qu’il s’attendait à ce que la lentille tétraprisme soit étendue à l’iPhone 16 Pro et à l’iPhone 16 Pro Max plus tard cette année, permettant au moins un zoom optique 5x et un zoom numérique 25x sur la lentille téléobjectif des deux modèles haut de gamme.

L’iPhone 16 Pro devrait être doté d’un écran plus grand de 6,3 pouces, par rapport à l’iPhone 15 Pro de 6,1 pouces. Ce changement augmenterait la taille globale de l’appareil, ce qui offrirait un espace interne supplémentaire pour un tel objectif à tétraprisme.

Selon un rapport de The Elec, Apple ajoutera LG Innotek comme autre fournisseur du module de zoom plié utilisé dans la technologie, dans une tentative de garantir les rendements de production pour le nombre accru d’unités requises.