La prévente de NuggetRush attire l’attention tandis que Solana et Chainlink chutent

Les NFT RUSHGEM de NuggetRush peuvent être échangés contre de l’or réel, qui sera livré à votre porte.

CryptoBull a choisi Chainlink comme la prochaine crypto-monnaie à obtenir un ETF.

HKVAC a annoncé qu’il remplacerait Ripple par Solana dans son indice du Top 5 Mondial des Grandes Crypto-monnaies.

Alors que le marché des crypto-monnaies connaît des fluctuations de prix, NuggetRush (NUGX) émerge comme une lueur d’espoir. Saluée comme la meilleure crypto-monnaie par les analystes, sa prévente a connu une croissance énorme, dépassant des acteurs établis comme Solana et Chainlink.

La prévente de NuggetRush (NUGX) attire les investisseurs de Chainlink et de Solana

NuggetRush (NUGX) est plus qu’un simple memecoin ; c’est un élément clé d’un jeu de type “play-to-earn” (P2E) qui est axé sur sa communauté. Les joueurs peuvent s’amuser tout en gagnant des récompenses. Ce qui fait la particularité de NuggetRush, c’est son gameplay captivant qui offre de précieuses récompenses dans le jeu. En outre, il aide à soutenir les petits mineurs dans les pays moins développés.

Ce mélange d’amusement et d’utilité dans le monde réel est la raison pour laquelle les analystes l’ont classé parmi les meilleurs altcoins dans lesquels investir. Sa valeur provient de son utilisation pratique et de l’écosystème gratifiant qu’il crée. NuggetRush se distingue par le fait que les joueurs peuvent gagner de l’argent et de l’or en jouant, tout en aidant les mineurs des pays en développement.

Les joueurs de NuggetRush peuvent posséder des installations minières, créer et mettre en jeu des NFT de caractère pour obtenir des rendements élevés, et même mettre en jeu des jetons NUGX. Ils ont accès à certains des meilleurs NFT à acheter, comme les NFT RUSHGEM.

Ces NFT RUSHGEM rares peuvent être échangés contre de l’or réel et livrés directement à la porte des joueurs. Actuellement, NUGX en est à la quatrième phase de sa prévente. La crypto-monnaie DeFi est passée de 0,010 $ à 0,015 $, soit une augmentation de 50 %. Les analystes prévoient qu’elle pourrait bientôt atteindre 0,020 $.

Chainlink (LINK) : Un analyste s’intéresse à l’ETF Chainlink

L’analyste CryptoBull, dans un récent billet, a déclaré qu’après le Bitcoin et l’Ethereum, Chainlink est le prochain à faire l’objet d’un ETF. Selon lui, la crypto-monnaie a plus de chances de voir le lancement d’un ETF.

Par ailleurs, la pièce Chainlink affiche des pertes sur le graphique des prix. Le jeton a atteint un sommet d’un mois de 17,68 $ le 28 décembre. Cependant, les haussiers n’ont pas réussi à protéger les gains et ont rapidement cédé à la pression baissière. La baisse a conduit à un plus bas mensuel de 12,53 $ le 8 janvier 2024.

Le capital du marché crypto de Chainlink s’élève toujours à environ 8,4 milliards de dollars, ce qui en fait le 14e jeton le plus important. Si Chainlink obtient finalement un ETF, son prix pourrait atteindre 20,00 $.

Solana (SOL) remplace Ripple dans le Top 5 des crypto-monnaies de la HKVAC

L’agence de notation des actifs virtuels de Hong Kong (HKVAC) a décidé de retirer le Ripple de son indice du Top 5 Mondial des Grandes Crypto-monnaies. Cette nouvelle a été partagée sur leur site web récemment.

Elle explique que Solana, un réseau blockchain de niveau 1, remplacera Ripple. Ce changement devrait intervenir le 19 janvier.

Cette décision fait suite à l’intérêt et à l’activité d’investissement dans l’écosystème Solana. Grâce à cela, la valeur de Solana a grimpé jusqu’à 125 $ et a connu davantage de transactions vers la fin de l’année dernière.

Au cours de cette période, Solana a dépassé le Ripple en tant que cinquième jeton le plus important. Il a même brièvement dépassé Binance Coin avant que l’élan ne retombe.

Conclusion

Avec la chute de Chainlink et de Solana, les investisseurs se tournent vers NuggetRush pour obtenir des gains massifs. Le projet a vendu plus de 147 millions de jetons et sera lancé à 0,020 $.

