Bitcoin CME : analyse des contrats à terme ; Borroe Finance, le meilleur choix d’Altcoin IA ?

L’approbation très attendue d’un ETF Bitcoin est sur le point d’envoyer des ondes de choc sur le marché, cette fois-ci avec un impact sur la prime des contrats à terme Bitcoin CME. L’approbation potentielle est plus qu’un simple titre, c’est un feu vert pour les investisseurs du monde entier pour déverser des liquidités dans des projets blockchain. Par exemple, Borroe Finance ($ROE), une nouvelle plateforme de collecte de fonds, a déjà recueilli plus de 2,5 millions de dollars en un temps record, et ce n’est pas fini !

>>ACHETEZ DES JETONS $ROE MAINTENANT<<

Analyse de la prime des contrats à terme sur le Bitcoin CME en 2024

Le 2 janvier, les contrats à terme sur le bitcoin CME se négociaient à un prix stupéfiant de 47 040 $, bien au-dessus du prix au comptant. Il ne s’agissait pas seulement d’une légère hausse ; nous parlons d’une prime de 1 600 $, ce qui représente un taux annualisé de 53 %, bien que la prime ait diminué plus tard dans la journée. Les analystes ont établi un lien entre la prime élevée des contrats à terme et l’anticipation par le marché de l’approbation potentielle d’un ETF au comptant.

Pendant la majeure partie de l’année 2023, les contrats à terme sur le Bitcoin CME ont été plutôt modérés par rapport au marché au comptant du BTC, dépassant rarement une prime de 350 $. Mais en novembre 2023, la situation a radicalement changé. La prime a grimpé à 900 $, la plus élevée depuis plus de deux ans !

Malgré son récent recul, le bitcoin pourrait connaître une hausse significative d’ici la fin de l’année 2024. N’est-ce pas là quelque chose à surveiller ?

Qu’est-ce que Borroe Finance?

Borroe Finance ($ROE) est ce que beaucoup pensent être l’avenir de la collecte de fonds. Cet innovateur suscite l’intérêt des investisseurs grâce à son écosystème de financement alimenté par l’IA qui utilise la technologie blockchain pour révolutionner l’accès des entreprises aux fonds.

En d’autres termes, la place de marché Borroe Finance frappe des NFT garantis par les revenus futurs des entreprises Web3, tels que les redevances ou les abonnements. En retour, les acheteurs financent ces NFT fractionnaires et les entreprises obtiennent un accès instantané à des liquidités. Les NFT escomptés, désormais en possession de l’acheteur, sont vendus avec une décote. Le propriétaire peut choisir de conserver les NFT jusqu’à la date d’échéance et d’encaisser le prêt ou de les négocier sur le marché secondaire.

>>ACHETEZ DES JETONS $ROE MAINTENANT<<

Borroe Finance Web3 Innovator atteint 2,5 millions de dollars en prévente

Déjà, Borroe Finance a franchi une étape remarquable, en collectant plus de 2,5 millions de dollars lors de sa prévente qui touche rapidement à sa fin, déclenchant une véritable peur de manquer parmi les investisseurs avisés.

À l’étape 4, $ROE, les jetons de gouvernance, sont vendus à seulement 0,019 $, et plus de 80 % des jetons alloués ont déjà trouvé leurs propriétaires. Les experts prédisent un bond significatif de la valeur de $ROE – une augmentation potentielle à 0,04 $ d’ici la dernière étape et une croissance étonnante de 10 fois après le lancement.

Mais Borroe Finance ne se contente pas de chiffres impressionnants. Il s’agit de révolutionner notre conception de la finance. Leur objectif est audacieux mais simple : établir une ligne de crédit qui permette aux membres de Borroe Finance d’utiliser des revenus futurs et des revenus récurrents pour obtenir des liquidités immédiates – rapidement et de manière décentralisée. Cela change la donne pour les vendeurs qui ont besoin de fonds pour s’approvisionner, moderniser leur équipement ou faire du marketing.

Dans l’ensemble, les avantages de rejoindre Borroe Finance sont multiples. Vous envisagez des investissements à faible risque grâce à des entreprises entièrement contrôlées, des rendements stables et cohérents, et la possibilité de suivre la performance avec des mesures en temps réel. La plateforme vous permet de filtrer les vendeurs sur la base de notations de crédit IA, d’antécédents financiers, d’indicateurs sectoriels et ESG.

En outre, vous pouvez définir votre profil de risque d’investissement. Sans oublier la plateforme hautement sécurisée, qui est également conforme à la charia, offrant confidentialité, anonymat et récompenses pour les achats sur le marché.

Conclusion

Le premier ETF crypto continue de faire des vagues, dominant les actualités crypto. Pendant ce temps, parmi les altcoins, Borroe Finance vole la vedette comme l’un des lancements de jetons les plus viraux de cette année avec une plateforme révolutionnaire qui défie le système de financement traditionnel et fournit une expérience fluide, sécurisée et sans tracas pour les entreprises innovantes du Web3 à la recherche de fonds.

Apprenez-en plus sur Borroe Finance ($ROE) ici :

Visitez la Prévente de Borroe Finance | Rejoignez le Groupe sur Telegram | Suivez Borroe Finance sur Twitter