Feuille de route 2024 d’Ethereum ; EOS et InQubeta montrent une trajectoire positive

Ethereum (ETH) aborde l’année 2024 avec une nouvelle vigueur pour atteindre les objectifs définis par son cofondateur Vitalik Buterin. Partageant sa vision de l’Ethereum pour la nouvelle année, M. Buterin a expliqué comment le passage de la plateforme à un protocole de preuve d’enjeu peut l’aider à se développer. Il a également abordé la question de la finalité à créneau unique (SSF), qui permet de relever des défis tels que les faiblesses de conception d’Ethereum.

Dans d’autres nouvelles, les analystes ont suivi de près Eos (EOS) et InQubeta (QUBE) après leurs performances prometteuses en 2023. Les experts du marché suggèrent que les deux jetons sont bien positionnés pour faire de 2024 une année mémorable pour leurs clients.

Alors qu’Eos est une couche de contrats intelligents prenant en charge les transactions à grande vitesse, InQubeta est une plateforme décentralisée de collecte de fonds pour les startups du secteur de l’IA.

Propulsé par Ethereum, InQubeta a fait des progrès rapides sur le marché des crypto-monnaies grâce à son cas d’utilisation unique. Elle s’est également hissée sur les meilleures listes de crypto ICO des principaux analystes grâce au succès de sa prévente. Jusqu’à présent, son ICO a permis de lever plus de 8,1 millions de dollars.

InQubeta : Aider les startups du secteur de l’IA à relever les défis commerciaux

InQubeta est un service décentralisé créé spécialement pour les startups et les aide à mettre à l’échelle leurs entreprises. Sa crypto-monnaie native, le jeton QUBE, est le moyen d’échange officiel sur la plateforme.

Les analystes du monde entier considèrent le jeton QUBE comme l’un des altcoins à surveiller cette année. Il a attiré l’attention des utilisateurs de crypto-monnaies grâce à des caractéristiques telles que des services de staking, un modèle anti-inflationniste et une approche simple.

Au-delà du financement, InQubeta a beaucoup à offrir pour aider les startups à prospérer. Elle propose une gamme de services qui peuvent aider les entreprises à développer leurs activités. Ces services comprennent des conseils et du mentorat dans différents domaines. La plateforme peut aider les startups à entrer en contact avec des experts de différents secteurs qui peuvent aider les innovateurs grâce à leurs connaissances.

Les startups peuvent également bénéficier d’une assistance juridique et comptable. Grâce aux services d’InQubeta, elles peuvent identifier les risques juridiques et financiers potentiels et prendre les mesures nécessaires à l’avance. Il existe également un soutien marketing qui peut amplifier la portée d’une marque. En utilisant le réseau d’InQubeta, les startups peuvent entrer en contact avec des experts et des investisseurs pour faire connaître leurs projets.

Elles peuvent également exploiter les canaux de réseaux sociaux d’InQubeta pour amplifier la portée de leur marque.

Eos investit dans EZ Swap

Eos est une plateforme de contrats intelligents qui offre des transactions en ligne rapides et sécurisées. Son jeton natif EOS est utilisé pour toutes les utilisations transactionnelles sur la plateforme.

Le jeton EOS a été l’un des jetons les plus discutés en 2023 en raison de ses gains et les analystes pensent qu’il se portera bien en 2024 également. Compte tenu de sa forte croissance, les experts estiment que c’est peut-être le bon moment pour les utilisateurs d’EOS d’accumuler leurs avoirs afin de dynamiser leurs portefeuilles.

EOS Network Ventures a récemment fait parler d’elle après avoir annoncé un investissement de 500 000 dollars dans la plateforme GameFi EZ Swap. Avec cet investissement, EOS cherche à renforcer son protocole d’inscription intelligente et ses actifs dans le domaine des jeux.

Devcon Southeast Asia pour les passionnés d’Ethereum en novembre

Ethereum est un important réseau de blockchain qui peut prendre en charge un large éventail d’actifs décentralisés, notamment des jetons et des NFT. Son jeton natif ETH mettra fin à toutes vos préoccupations concernant quelles cryptos acheter maintenant en raison de sa polyvalence et de son potentiel.

Ethereum devrait poursuivre sa trajectoire positive, car il a fait l’objet d’importantes mises à jour et les baleines accumulent actuellement le jeton à long terme. Le projet crypto a progressé régulièrement pour atteindre les objectifs définis par son cofondateur Vitalik Buterin pour la nouvelle année. Dans un message publié sur les réseaux sociaux en décembre 2023, Buterin a mis en évidence la feuille de route d’Ethereum pour 2024. Il a insisté sur le rôle de la finalité à fente unique dans la résolution des faiblesses de conception du réseau.

Récemment, Ethereum a fait parler de lui après l’annonce des dates de l’événement Devcon Southeast Asia. La Devcon 7 – Asie du Sud-Est se tiendra du 12 au 15 novembre 2024. L’événement vise à rendre Ethereum plus accessible et à soutenir une révolution mondiale alimentée par la technologie.

Conclusion

Si vous cherchez à diversifier votre portefeuille en 2024 avec les meilleures crypto-monnaies à acheter, assurez-vous de ne pas manquer d’ajouter InQubeta, EoS et Ethereum à votre liste de surveillance. Les trois jetons ont pris d’assaut le marché des crypto-monnaies avec leurs modèles avancés et leurs cas d’utilisation innovants.

Les analystes ont mis tout leur poids dans la balance en faveur de ces trois crypto-monnaies, car elles ont un fort potentiel de croissance et sont susceptibles d’afficher des gains importants à long terme.

Les acheteurs de crypto-monnaies doivent évaluer et comparer un projet à d’autres écosystèmes similaires avant d’engager d’énormes sommes d’argent.

Visitez la Prévente d’InQubeta