Cryptos : ORDI en perte de vitesse, Borroe Finance décolle avec un ROI prometteur de 300%

Dans un contexte de débat animé au sein de la communauté Bitcoin, Ordinals (ORDI) a vu son cours chuter. Cependant, une crypto-monnaie émergente a montré un excellent potentiel pour renverser les cryptos établies, Borroe Finance ($ROE). Alors que $ROE est en phase de prévente, Borroe Finance garantit aux investisseurs précoces un retour sur investissement de 300 %. En savoir plus sur le meilleur investissement en crypto.

Bitcoin Core v27 éjecte les ordinaux de la blockchain Bitcoin

Un débat est en cours au sein de la communauté Bitcoin au sujet de l’essor des Ordinaux Bitcoin. Alors que certains enthousiastes apprécient les Ordinals comme une utilisation innovante de la blockchain Bitcoin, d’autres les considèrent comme du spam. Cependant, la mise à jour de Bitcoin Core v27 se prépare à éjecter les Ordinals de la blockchain Bitcoin.

Cependant, ORDI se négociait toujours au-dessus de ses 50 jours d’EMA. En raison d’une poussée exceptionnelle tout au long du mois de décembre, ORDI a montré d’intenses signaux haussiers. Mais ORDI est tombé dans un piège, dès la première semaine de janvier.

Parallèlement à ce débat, le cours de l’ORDI a baissé. Après avoir enregistré un nouvel ATH de 89,94 $ le 2 janvier, ORDI a connu une baisse depuis. Au 10 janvier, ORDI échangeait des mains à 68,31 $, une chute de 24,04 % entre les cadres temporels. Dans une récente analyse du cours Ordinals, ORDI a trébuché, déclinant plus de 6,96 % au cours des dernières 24 heures. De plus, le RSI d’ORDI montre une augmentation de la pression de vente.

Pourtant, les experts prévoient une dynamique positive pour Ordinals dans les jours à venir. Les experts en prédiction de prix d’Ordinals révèlent qu’ORDI pourrait à nouveau rebondir, menant son prix à 80,15 $ en 2024. Néanmoins, les inventeurs sont rattrapés par l’un des nouveaux projets DeFi, Borroe Finance.

Borroe Finance promet aux investisseurs un retour sur investissement garanti de 300%

Après avoir prospéré dans les phases de prévente, Borroe Finance a définitivement capté l’intérêt d’un grand nombre d’investisseurs. Selon les prévisions de Borroe Finance, $ROE atteindra le prix cible de 0,0400 $. Les premiers investisseurs qui ont investi sur $ROE au stade bêta au prix de 0,0100 $ ont reçu une garantie de 300 % à la fin de la prévente.

Dans le monde d’aujourd’hui, Web3 change la donne pour les dApp (applications décentralisées). En fait, le jeton de gouvernance de Borroe Finance, $ROE, innove là où les systèmes de financement traditionnels ont échoué en s’adaptant au paysage numérique dynamique actuel.

Plus important encore, Borroe Finance est une place de marché de financement NFT alimentée par l’IA qui aide les acteurs du Web3, tels que les créateurs et les participants, à obtenir des liquidités instantanées en vendant leurs gains futurs par l’intermédiaire de sa place de marché basée sur le NFT. En outre, Borroe Finance exploite l’intelligence artificielle avec une intégration transparente de la technologie de la blockchain, ce qui rend $ROE différent des autres. Il ne s’agit pas d’une pièce de plus dans la liste des crypto-monnaies DeFi ; il s’agit d’une révolution.

Borroe Finance est passé de Stage 3 à Stage 4 et a levé plus de 2,5 millions de dollars jusqu’à présent. En ce moment, Borroe Finance vend $ROE à 0,019 $.Le prochain prix de $ROE sera 0,02 $, une augmentation de 5,26 % par rapport au prix actuel.

Avec tous ces points positifs entourant la prévente exceptionnelle de Borroe Finance, les investisseurs qui ont déjà investi dans Borroe Finance considèrent $ROE comme l’une des meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir.

