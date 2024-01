Cryptos : le marché s’intéresse à NuggetRush, éclipsant Dogecoin

La plupart des responsables de la SEC américaine ont soutenu l’approbation des fonds négociés en bourse (ETF) de Bitcoin, ce qui a conduit à l’approbation prévue le 10 janvier 2024. Cette décision a provoqué une hausse de la capitalisation boursière de l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Le Bitcoin (BTC) a bondi après l’approbation de plusieurs fonds négociés en bourse (ETF) au comptant le 10 janvier 2024. Pourtant, NuggetRush (NUGX) a maintenu son élan haussier dans un marché crypto très instable. Cependant, le Dogecoin (DOGE) est bancal malgré l’adoption d’une tendance haussière par l’ensemble du marché des crypto-monnaies. Est-ce que NuggetRush peut continuer à prospérer pour détrôner le Dogecoin et suivre l’exemple du Bitcoin ? Découvrons-le.

L’approbation de l’ETF Bitcoin (BTC) monte en flèche : Les fonctionnaires de la SEC votent massivement en faveur du fonds, provoquant une onde de choc sur les marchés des crypto-monnaies

Dans un nouveau développement concernant l’approbation des fonds négociés en bourse (ETF) de Bitcoin (BTC), un rapport a montré que la plupart des fonctionnaires américains de la SEC ont voté en faveur de l’approbation.

Le 10 janvier 2024, les États-Unis ont approuvé le très attendu ETF Bitcoin (BTC), ce qui a immédiatement provoqué une onde de choc dans l’ensemble de l’espace crypto. Le capital du marché crypto de l’ensemble du secteur a fortement augmenté. Avant l’approbation, la SEC a rejeté l’introduction de tout ETF Bitcoin (BTC), insistant sur le fait qu’ils représentent un risque d’investissement. Mais, après le revers juridique massif avec Grayscale en 2023, le régulateur a dû approuver l’ETF.

Par ailleurs, des données récentes sur la chaîne ont montré que le pourcentage du volume de Bitcoin (BTC) occupé par les bourses a considérablement augmenté, atteignant des sommets inégalés. L’augmentation de la dominance du volume de trading, mise en évidence par Glassnode, est importante pour comprendre l’activité de Bitcoin (BTC).

Le pourcentage du volume total de Bitcoin (BTC) sur la chaîne qui se déplace dans les exchanges centralisés est la dominance du volume de trading. Les niveaux élevés actuels de dominance du volume proche de 77 % indiquent que les utilisateurs de Bitcoin (BTC) sont intéressés par des échanges actifs.

Le 11 janvier, le Bitcoin (BTC) s’échangeait à 47 326,25 $, en hausse de 9,33 % au cours de la semaine écoulée. Le marché des crypto-monnaies est actuellement très instable et les analystes estiment que le Bitcoin (BTC) pourrait atteindre 51 500,25 $ d’ici la fin du mois de janvier, soutenu par des développements positifs sur le marché.

Découvrez le monde palpitant de NuggetRush (NUGX) : Un écosystème de jeu “Play-to-Earn” qui redéfinit l’aventure et les récompenses

NuggetRush (NUGX) associe l’aventure à un moyen de récompenser et de développer une communauté d’utilisateurs partageant les mêmes idées. Cette plateforme construit un écosystème axé sur des jeux passionnants de type “jouer pour gagner” (P2E).

Les joueurs doivent découvrir et extraire des ressources minérales, ce qui leur permet d’obtenir des récompenses d’une immense valeur financière. En outre, NuggetRush (NUGX) offre aux participants des personnages de jeu NFT distincts, s’adressant à un large public composé de mineurs qualifiés et de professionnels.

Ces personnages et machines NFT donnés aux joueurs sur NuggetRush (NUGX) appuient la découverte de zones inexplorées et aident à extraire des ressources minérales précieuses.

NuggetRush (NUGX) vise à offrir un environnement de jeu immersif avec des mécanismes réalistes, garantissant un engagement actif de la part des utilisateurs. Par conséquent, le projet se classe parmi les meilleures crypto-monnaies sur le marché.

Dans ce contexte, NuggetRush (NUGX) dépasse les limites d’un simple jeu. L’autre objectif est de lancer un marché NFT entièrement opérationnel, permettant aux joueurs de personnaliser et d’échanger leurs avatars NFT populaires. L’initiative place NuggetRush (NUGX) comme émetteur des meilleurs NFT à acheter maintenant.

Il est intéressant de noter que NuggetRush (NUGX) collabore également avec des marchands d’or, envoyant les gains de RUSHGEM aux joueurs dans leurs destinations préférées. Cette stratégie crée un lien entre le jeu et les actifs du monde physique.

Actuellement, au quatrième tour de sa prévente, NuggetRush se négocie à 0,015 $. Le projet a recueilli plus de 1,6 million de dollars après avoir vendu au moins 143,7 millions de jetons NUGX. À la fin de cette prévente, NUGX sera cotée en bourse à 0,020 $, soit un 33,33 % de retour sur investissement pour les investisseurs du quatrième tour.

Le Dogecoin s’envole au milieu des transactions de baleines et du Lunar Leap : les défis de la viabilité à long terme se posent

Le Dogecoin (DOGE) a gagné une traction considérable sur le marché général des crypto-monnaies, le jeton ayant enregistré d’importantes transactions de baleine. Il est intéressant de noter que ces transactions en Dogecoin ont collectivement mis en évidence le remaniement d’environ 1 milliard de DOGE, ce qui a suscité une attention considérable dans le monde entier.

En outre, les fanatiques du marché des crypto-monnaies ont semblé enthousiasmés par les transactions de baleine, le Dogecoin (DOGE) s’échangeant avec instabilité. Le parcours du Dogecoin (DOGE), qui est passé d’un mème ludique à un poids lourd du marché des crypto-monnaies, a été impressionnant.

Néanmoins, le Dogecoin (DOGE) est confronté à une viabilité à long terme alors que les investisseurs sont de plus en plus exigeants. Par conséquent, les jetons à thème sans utilité dans le monde réel pourraient être à la traîne par rapport à d’autres jetons dotés de nombreuses fonctionnalités et offrant plus que de la spéculation. Néanmoins, le Dogecoin (DOGE) domine toujours l’espace des memecoins.

Par ailleurs, le Dogecoin (DOGE) a fait un bond dans le cosmos en tant que pièce physique envoyée sur la Lune le 8 janvier 2024, en même temps que le Bitcoin (BTC). Tous ces incidents offrent des sentiments haussiers pour la pièce, et le capital du marché des crypto-monnaies a considérablement augmenté.

Le 11 janvier, le Dogecoin (DOGE) s’échangeait à 0,0866 $, en hausse de 4,08 % au cours de la semaine écoulée. Les experts estiment que le Dogecoin (DOGE) atteindra 0,0985 $ d’ici la fin du mois de janvier, soutenu par la dynamique haussière du marché des crypto-monnaies.

