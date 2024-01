Les analystes croient en Ripple ; Perspectives Haussières pour Shiba Inu & InQubeta

Le Ripple (XRP) est l’une des options à considérer si vous essayez de savoir quelle crypto-monnaie acheter. Les prix pourraient grimper jusqu’à 27 dollars d’ici à 2025 si les prévisions d’Egrag Crypto, éminent analyste des crypto-monnaies, se réalisent. Le XRP bénéficie d’une bonne dynamique depuis qu’un juge américain a statué en faveur de Ripple Lab que le XRP n’était pas une valeur mobilière.

InQubeta (QUBE) est un autre bon investissement en crypto à faire en ce moment alors que sa prévente entre dans sa septième étape après avoir levé plus de 8,2 millions de dollars en ventes de jetons. La meilleure crypto Defi cherche à présenter un moyen plus accessible d’investir dans l’intelligence artificielle. Son écosystème permettra à ceux qui n’ont pas accès aux voies d’investissement traditionnelles et aux personnes non bancarisées de contribuer au financement des startups du secteur de l’IA et de gagner les récompenses qui en découlent.

Shiba Inu (SHIB) devrait également bénéficier de quelques gains de prix en 2024, car les baleines accumulent des jetons et les transfèrent vers des portefeuilles externes. Bien qu’un memecoin ne soit pas toujours la meilleure crypto pour les débutants, les prix du SHIB devraient considérablement augmenter lorsque le Bitcoin (BTC) montera en flèche, étant donné leur faible niveau actuel.

InQubeta (QUBE) émerge comme l’une des meilleures pièces dans lesquelles investir

Certains analystes en crypto comparent déjà InQubeta à la position du Bitcoin il y a dix ans, le qualifiant de meilleure nouvelle crypto-monnaie dans laquelle investir. Le projet résout un problème majeur dans l’espace d’investissement en créant un écosystème d’investissement décentralisé facile à utiliser qui se concentre sur l’IA.

L’augmentation exponentielle du capital d’investissement consacré à l’intelligence artificielle est probablement l’une des raisons pour lesquelles les développeurs du projet ont décidé de se concentrer sur ce domaine. Les investissements dans l’IA sont passés de 12 milliards de dollars à 120 milliards de dollars au cours des dernières années et 1,5 billion de dollars supplémentaires entreront dans l’espace d’ici 2030. Une partie de ces fonds sera investie dans des crypto-monnaies axées sur l’IA comme InQubeta, ce qui lui permettra de connaître une croissance considérable.

QUBE se vend actuellement à 0,02240 $, mais il pourrait être vendu à environ 3 $ si le projet atteint la capitalisation boursière actuelle de Shiba Inu, qui est de 5,6 $. De nombreux analystes en crypto pensent que ce n’est qu’une question de temps avant qu’InQubeta n’accomplisse cet exploit, compte tenu de la solution qu’il fournit et de l’énorme afflux de capitaux dans l’espace de l’IA. Shiba Inu n’a pas la forte tokenomics d’InQubeta avec son offre de 589 trillions, contre 1,5 milliard de jetons pour InQubeta.

Voici comment les startups du secteur de l’IA obtiennent des financements dans l’écosystème d’InQubeta :

Les startups du secteur de l'IA obtiennent des financements en vendant des pièces ERC20 qui sont des preuves numériques d'opportunités d'investissement. La valeur de ces jetons augmente au fil du temps, à mesure que les startups qui en sont à l'origine accroissent leurs parts de marché. Certains jetons offrent des primes supplémentaires qui sont garanties par des contrats intelligents, comme la participation aux bénéfices

Les pièces ERC20 sont divisées en plus petits morceaux par fractionnement, de sorte que les investisseurs ayant des budgets plus modestes peuvent également y investir

Les investisseurs ont accès à des informations sur les startups du secteur de l'IA qui vendent des pièces ERC20 sur son écosystème et les achats peuvent être effectués avec QUBE.

Jusqu’où les prix de Ripple (XRP) vont-ils monter ?

Egrag Crypto n’est pas le seul analyste de renom à penser que les prix du XRP pourraient atteindre 27 dollars d’ici 2025. Ben Armstrong pense également que le XRP se prépare à une hausse considérable en raison de facteurs tels que la prochaine offre de monnaie initiale de Ripple Lab. M. Armstrong pense que l’enthousiasme suscité par l’ICO pourrait conduire à la plus forte hausse de la plateforme.

L’action Shiba Inu (SHIB) pourrait voir ses gains multipliés par 2 en 2024

Le SHIB se vend actuellement à 0,000009518 $, mais les prix ont atteint 0,000015 $ au cours de l’année dernière. La hausse des prix du BTC devrait au moins permettre aux prix du SHIB de se rapprocher de ces précédents sommets, mais il est toujours risqué d’investir dans des memecoins.

En résumé

QUBE et XRP sont les meilleures cryptomonnaies à acheter maintenant, car elles devraient toutes deux enregistrer des gains substantiels cette année. Les prix du QUBE pourraient grimper jusqu’à 10 000 %, tandis que le XRP pourrait enregistrer des gains de 1 900 %.

