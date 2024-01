Les 3 Memecoins préférés des baleines : BONK, PEPE & NuggetRush

Les baleines savent souvent où se trouve l’argent ou peuvent identifier des histoires prometteuses. Par conséquent, reproduire les jeux des baleines est devenu une stratégie d’investissement populaire dans l’espace crypto. Parmi les memecoins, Bonk (BONK), Pepe (PEPE), et NuggetRush (NUGX) sont actuellement les trois favoris des baleines. Ce billet couvrira leurs attraits, y compris les raisons pour lesquelles elles sont les meilleures pièces dans lesquelles investir.

NuggetRush (NUGX) : le nouveau mème préféré des baleines

NuggetRush (NUGX) est un nouveau venu sur la scène crypto, mais il a gagné la faveur des baleines. Cette excellente ICO se distingue par son approche unique du memecoin et son incroyable potentiel de hausse. Avec une vague massive à surfer, l’intérêt croissant des baleines est justifié.

Contrairement aux monnaies offertes et aux memecoins populaires comme Bonk et Pepe, NuggetRush se vantera d’avoir des applications dans le monde réel. Il se situe à l’intersection des mèmes, du GameFi et du play-to-earn (P2E). Cette intégration de l’utilité le rend plus attrayant, le positionnant comme un jeu prometteur.

Le prochain jeu P2E promet une expérience de jeu immersive et passionnante, ainsi que des possibilités de récompenses. Si vous êtes un passionné du jeu, vous participerez à des quêtes passionnantes et collecterez des actifs précieux dans le jeu, que vous pourrez négocier ou échanger sur la place de marché.

En tant que jeton de jeu, NUGX servira de jeton d’utilité au sein de l’écosystème, ce qui jouera un rôle important dans l’augmentation de son prix.

Dans ses premières phases – le quatrième tour de l’ICO – un jeton ne coûte que 0,015 $. Pour éviter la peur de manquer plus tard, car il est prévu un rallye de 5 000% après le lancement, nous suggérons de participer à la prévente dès maintenant avant son lancement. Positionnée comme la meilleure nouvelle crypto dans laquelle investir, vous pouvez devenir un des premiers détenteurs en suivant le lien ci-dessous.

Bonk (BONK) : L’élan prend de l’ampleur

Si vous étiez sur la scène crypto l’année dernière – c’est-à-dire il y a quelques semaines – vous avez peut-être attrapé la fièvre du Bonk (BONK). Sa croissance explosive a permis à de nombreux détenteurs de jetons de devenir des crypto-millionnaires. Si vous HODL et avez suivi sa vague haussière jusqu’à son apogée, vous auriez également enregistré des gains significatifs.

Bien qu’elle ait connu un ralentissement récemment, elle a depuis repris de l’élan. Avec une forte vague haussière et un énorme potentiel de hausse, Bonk est l’une des meilleures pièces dans lesquelles investir. Cela la rend également attrayante pour les baleines, ce qui explique l’intérêt croissant qu’elle suscite.

Pepe (PEPE) : Reproduire la croissance de 2023

Au milieu de la concurrence croissante dans l’espace memecoin, Pepe (PEPE) a volé sous le radar. Cependant, son cours actuel suggère qu’une rupture est proche, ce qui le positionne comme une bonne crypto à acheter. Les analystes conseillent également de reproduire sa croissance explosive de l’année dernière, ce qui le place parmi les altcoins à surveiller.

Si vous êtes actuellement détenteur de Pepe, nous vous conseillons de le conserver, car il semble prêt à monter en flèche. Son potentiel de hausse stupéfiant, compte tenu du fait qu’il a considérablement baissé par rapport à son plus haut historique, en fait une valeur prometteuse. De plus, à l’approche du marché haussier, Pepe est l’un des meilleurs altcoins ; vous ne voudriez pas manquer sa vague haussière.

Conclusion

Les mèmes les plus populaires auprès des baleines sont Bonk, Pepe, et NuggetRush. Ces crypto-monnaies ont un potentiel de croissance important et des concepts uniques, en particulier NuggetRush, une nouvelle ICO. Vous pouvez participer à la prévente de NuggetRush en suivant le lien ci-dessous.

