L’ascension d’Arbitrum éclipsée par Borroe Finance, qui a collecté 2,5 millions de $

Selon des rapports récents, le volume social d’Arbitrum (ARB) a connu une hausse notable sur les plateformes de réseaux sociaux au cours des derniers jours. Cette évolution s’appuie sur l’augmentation observée du prix de la pièce DeFi. Entre-temps, Borroe Finance ($ROE) a détourné l’attention d’Arbitrum après avoir obtenu 2,5 millions de dollars de financement.

Lesquelles de ces excellentes crypto-monnaies les investisseurs devraient-ils surveiller ? Découvrons-le !

La métrique sociale d’Arbitrum monte en flèche : Ce que cela signifie

Dans un rapport publié le 4 janvier, AlphaScan, un traqueur de métriques sociales, a mis en évidence un développement significatif du volume social d’Arbitrum. Selon le rapport, AlphaScan a noté une croissance remarquable des mentions d’ARB sur diverses plateformes de réseaux sociaux, augmentant sa présence sociale de 40 %. Cette évolution suggère un regain d’enthousiasme à l’égard d’Arbitrum (ARB), en particulier après que la valeur de marché d’ARB a récemment connu un coup de pouce à la hausse.

Arbitrum (ARB) talonne Bitcoin (BTC) en tant que deuxième crypto-monnaie la plus mentionnée sur les plateformes de réseaux sociaux. En outre, Arbitrum a créé un précédent décent pour lui-même, en n’enregistrant aucun piratage ni exploit de réseau en 2023, contrairement à plusieurs excellents projets DeFi. Par conséquent, le réseau suscite de plus en plus d’intérêt, ce qui devrait conduire à son adoption.

Par ailleurs, le 4 janvier, L2Beat, une société d’analyse de la chaîne, a indiqué qu’Arbitron (ARB) était devenu le plus grand réseau de mise à l’échelle de seconde couche, avec une valeur totale bloquée (TVL) dépassant les 9,8 milliards de dollars. En outre, Arbitrum a intégré un système infaillible qui améliore la transparence des transactions, renforçant ainsi la surveillance des activités de son séquenceur. Ces améliorations du réseau sont cruciales pour stimuler l’adoption de l’ARB au sein de la communauté crypto.

Outre la croissance de son réseau, Arbitrum (ARB) a également enregistré une performance impressionnante de son cours, notamment entre le 1er et le 7 janvier. ARB a augmenté de 10,29 % durant cette période, passant de 1,56$ à 1,72$. Après avoir analysé l’ARB en fonction de sa trajectoire actuelle, les experts ont conclu que l’ARB récupérera la région des 2,00 $ dans les prochains jours, propulsée par une augmentation potentielle de 16,2 % de sa valeur actuelle.

Borroe Finance éclipse Arbitrum après avoir collecté 2,5 millions de dollars

Borroe Finance ($ROE) est en avance sur les autres nouveaux projets DeFi alors qu’il progresse dans ses étapes de prévente. Récemment, la pièce DeFi a surpassé Arbitrum (ARB), un projet concurrent dans le paysage de la finance décentralisée, après avoir obtenu un financement à hauteur de 2,5 millions de dollars. L’afflux croissant de liquidités témoigne de l’adoption régulière de Borroe Finance ($ROE) parmi les acteurs du marché.

Borroe Finance est une place de marché qui héberge l’échange de valeur entre les créateurs et les utilisateurs dans le domaine du web3. Les créateurs vendent leurs gains futurs, sous forme de jetons non fongibles, aux acheteurs intéressés sur Borroe Finance à des prix réduits. Ce moyen permet de collecter des fonds.

La plateforme tire parti de la puissance de la technologie blockchain pour la tokenisation des actifs, permettant aux utilisateurs de convertir leurs gains futurs en NFT. Elle utilise également l’IA pour évaluer les risques, en veillant à ce que les utilisateurs ne risquent pas de perdre leurs fonds en interagissant avec la plateforme. Le $ROE de Borroe Finance offre une opportunité d’investissement rentable aux investisseurs en crypto-monnaies.

Actuellement, $ROE vaut 0,0175 $ dans sa troisième phase de prévente. Cependant, le jeton Borroe Finance est sur le point de faire un bond en avant, $ROE visant une augmentation de 8,5 % pour atteindre 0,0190 $. Lorsque cela se produira, Borroe Finance ($ROE) entrera dans la quatrième phase de sa prévente.

Apprenez-en plus sur Borroe Finance ($ROE) ici :

