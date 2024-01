Quelle est la date de sortie d’iOS 17.3 ?

Apple travaille sur la mise à jour iOS 17.3 et a déjà envoyé 3 bêtas aux développeurs et aux bêta-testeurs publics. La mise à jour n’est pas aussi importante que la précédente mise à jour iOS 17.2 en termes de nouvelles fonctionnalités, de sorte que la période de test ne sera pas aussi longue, et nous nous attendons à ce qu’elle soit lancée avant la fin du mois de janvier.

En termes de calendrier, un lancement dans la semaine du 22 janvier serait le plus logique. Nous avons eu 3 bêtas, dont 2 n’ont rien ajouté de particulièrement notable, ce qui suggère qu’il ne reste plus beaucoup de tests. Si Apple prévoit de lancer la mise à jour le 22 ou le 23 janvier, nous pouvons nous attendre à voir la version RC de la mise à jour iOS 17.3 le 15, suivie du lancement.

Apple pourrait également publier iOS 17.3 dans la semaine du 29 janvier, mais c’est celle où visionOS et le casque Vision Pro sortiront. Apple lie parfois les mises à jour de logiciels entre elles, mais en tant que système d’exploitation entièrement nouveau, visionOS n’est pas susceptible d’être accompagné d’autres mises à jour.

La dernière mise à jour du système d’exploitation d’Apple a été watchOS en 2015. WatchOS a été officiellement lancé le vendredi 24 avril 2015, le même jour que le lancement des premiers modèles d’Apple Watch.

L’année dernière, Apple a publié iOS 16.3 le 23 janvier, et en 2022, Apple a lancé iOS 15.3 le 26 janvier, de sorte qu’une date de lancement du 22 janvier pour iOS 17.3 serait conforme aux calendriers de publication antérieurs d’Apple.

La principale nouveauté d’iOS 17.3 est la protection des appareils volés, une fonctionnalité qui empêche un voleur qui parvient à accéder à votre iPhone et à votre code d’accès d’accéder à des informations sensibles. Elle verrouille plusieurs fonctionnalités derrière un scan Face ID, empêchant ainsi un voleur de consulter les mots de passe du trousseau iCloud, de désactiver le mode Perdu, d’utiliser les méthodes de paiement Safari, etc.

Elle ajoute également un délai avant d’autoriser la désactivation de Face ID, Find My ou Protection des appareils volés, et avant de permettre la modification de l’Apple ID ou du code d’accès à l’iPhone.

Outre la protection contre le vol d’appareil, iOS 17.3 ajoute les listes de lecture collaboratives d’Apple Music, une fonctionnalité initialement prévue pour iOS 17.2. Avec les listes de lecture collaboratives, plusieurs personnes peuvent contribuer à une liste de lecture Apple Music partagée.