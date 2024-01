L’année du halving est à nos portes et le jour de la date limite du halving du BTC se rapproche de jour en jour. Les mineurs ont commencé à donner leur avis sur la façon dont cet événement affectera le marché dans son ensemble ainsi que le prix du BTC en particulier. De plus, des développements passionnants se poursuivent sur le marché alors que des projets comme Render et InQubeta continuent de faire les gros titres et de se disputer la place convoitée de meilleure crypto-monnaie à acheter en ce moment.

Prévisions des mineurs concernant la division par deux du Bitcoin en 2024

Les principaux acteurs du minage de Bitcoin ont souligné la nécessité d’être efficace pour rester rentable et opérationnel après la réduction de moitié en 2024. Le protocole de Bitcoin est programmé pour réduire la quantité de BTC attribuée à un mineur pour l’ajout d’un bloc à la chaîne en cours. Les halvings des récompenses minières ont lieu tous les 210 000 blocs, et avec un bloc ajouté à la blockchain toutes les dix minutes, les halvings n’ont lieu qu’une fois tous les quatre ans.

Cette prochaine réduction de moitié ramènera la récompense des mineurs de Bitcoins de 6,25 BTC à 3,125 BTC. Les précédentes réductions de moitié ont eu lieu en 2012, 2016 et 2020. La réduction des récompenses minières est une considération pertinente pour les mineurs, compte tenu de ses implications sur la rentabilité et le retour sur investissement du matériel et des frais généraux de fonctionnement.

L’efficacité des opérations de minage de Bitcoin devrait jouer un rôle essentiel lors de la réduction de moitié. Jaime Leverton, PDG de Hut8, affirme que cet événement obligera les mineurs à améliorer l’efficacité de leurs opérations pour continuer à miner.

“Nous sommes depuis longtemps favorables à l’auto-minage et à l’augmentation du prix du Bitcoin au fil du temps, et nous pensons que les mineurs les mieux préparés seront en mesure de profiter de la hausse après la réduction de moitié”, explique M. Leverton.



Les petits mineurs pourraient voir leur rentabilité baisser en 2024, compte tenu de la réduction de la récompense en BTC. Cela nous amène à un point unanimement soulevé par de nombreux commentateurs : la nécessité d’une flambée du prix du Bitcoin pour stimuler la rentabilité pendant et après la réduction de moitié.

Render + InQubeta en mouvement sur le marché

Le Render Network est la première plateforme de rendu GPU décentralisée, permettant aux artistes de mettre à l’échelle le travail de rendu GPU à la demande vers des nœuds GPU haute performance dans le monde entier. Grâce à une place de marché blockchain pour la puissance de calcul GPU inactive, le réseau offre aux artistes la possibilité de mettre à l’échelle le travail de rendu de nouvelle génération à des fractions du coût et à des ordres de grandeur de vitesse par rapport au nuage GPU centralisé.

Cependant, aujourd’hui, nous voulons vraiment parler de QUBE – car il devient rapidement la meilleure crypto-monnaie à acheter. Il s’agit d’un jeton ERC20 développé par InQubeta, les cerveaux derrière la première plateforme de crowdfunding crypto au monde conçue pour l’investissement fractionné dans les startups du secteur de l’IA. L’objectif d’InQubeta est de révolutionner la façon dont les startups spécialisées dans l’IA lèvent des capitaux et interagissent avec leurs communautés.

QUBE se targue d’un modèle de jeton déflationniste, ce qui en fait l’une des meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir pour un investissement à long terme. Une taxe de 2 % sur tous les achats et les ventes contribue à un portefeuille brûlant, soutenant la valeur du jeton au fil du temps. En outre, une taxe de vente de 5 % alimente un pool de récompenses dédié, permettant aux détenteurs de jetons de gagner des récompenses par le biais de la mise en jeu.

Les NFT pour la collecte de fonds des startups du secteur de l’IA : La place de marché NFT d’InQubeta permet aux startups spécialisées dans l’IA de lever des fonds en offrant des NFT basés sur des récompenses et des actions, ce qui en fait un choix de premier ordre parmi les meilleures crypto-monnaies à acheter maintenant. Les détenteurs de jetons QUBE peuvent commodément investir dans des projets qu’ils soutiennent via cette place de marché, favorisant un écosystème mutuellement bénéfique.

QUBE est construit sur la blockchain Ethereum, exploitant les capacités des contrats intelligents d’Ethereum pour établir un environnement d’investissement transparent et sécurisé pour les startups du secteur de l’IA et les investisseurs. InQubeta prévoit de s’étendre à plusieurs blockchains au premier trimestre 2024 afin d’améliorer l’accessibilité et la diversité au sein de son écosystème d’investissement.

La plateforme propose une taxe à l’achat de 5 % et une taxe à la vente de 10 %, bénéficiant à la fois aux détenteurs de jetons et à la communauté InQubeta. Une partie de ces taxes est consacrée à des initiatives telles que les récompenses de staking, la fourniture de liquidités, le marketing et la combustion de jetons, favorisant un écosystème d’investissement transparent et démocratique pour les startups du secteur de l’IA. Cela en fait l’une des meilleures options DeFi crypto avec une forte orientation communautaire.

Visitez la Prévente d’InQubeta

Conclusion

L’imminence de la division par deux du Bitcoin en 2024 capte l’attention des mineurs et des passionnés, et les prédictions et les opinions abondent quant à son impact. Au milieu de ces discussions, des projets comme Render et InQubeta font les gros titres avec des développements remarquables, indiquant le potentiel de changements significatifs dans le paysage du marché des crypto-monnaies.

Visitez la Prévente d’InQubeta