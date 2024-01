La meilleure performance crypto en Janvier 2024 : Stellar, Borroe Finance ou BNB ?

Le mois de janvier donne le rythme pour le reste de l’année, et les investisseurs en crypto-monnaies le savent trop bien. Alors que la plupart des altcoins ont enregistré des pertes à deux chiffres début janvier, Binance Coin (BNB) et Stellar (XLM) n’ont enregistré qu’une seule perte, ce qui en fait les meilleures cryptos à acheter. D’autre part, Borroe Finance ($ROE) s’est rapproché de sa quatrième étape de prévente et a levé plus de 2,4 millions de dollars. Continuez à lire pour voir les opinions et les prévisions des experts sur ces jetons.

>>ACHETEZ DES JETONS $ROE MAINTENANT<<

Les validateurs du réseau Stellar se préparent pour le 30 janvier

Le 19 décembre, la Stellar Network Foundation a annoncé que tous les arrangements techniques avaient été mis en œuvre pour la mise à niveau du protocole 20. Pour situer le contexte, la mise à niveau du protocole 20 est une mise à niveau du réseau principal Stellar qui introduira la prise en charge des contrats intelligents Soroban et augmentera de manière significative la capacité de Stellar. Par conséquent, les validateurs du réseau Stellar ont convenu de voter pour ou contre le protocole 20 le 30 janvier.

Les investisseurs en Stellar ne sont pas sûrs de l’issue du vote et la plupart d’entre eux ont vendu leurs jetons XLM au début du mois de janvier. Le 1er janvier, le XLM s’échangeait à 0,1311 $. Sept jours plus tard, XLM a perdu 8,57 % et s’est vendu à 0,1199 $. Selon les analystes, le XLM enregistrera probablement une hausse massive de son prix si les validateurs du réseau stellaire votent en faveur de la mise à niveau du protocole 20. Dans ce cas, on peut s’attendre à ce que le XLM se négocie à 0,1650 $ d’ici février.

Les investisseurs se ruent sur $ROE à la dernière minute, alors que la 3e phase de prévente se termine

Commencer 2024 sur une note positive en tant qu’investisseur débutant en crypto-monnaies vous donnera la confiance nécessaire pour traverser l’année. En tant que tel, vous devez investir dans des jetons comme Borroe Finance ($ROE). Borroe Finance est une place de marché de collecte de fonds alimentée par l’IA construite pour permettre aux entreprises web3 de lever des fonds instantanément en frappant leurs futurs revenus en NFT et en les vendant à des prix réduits à des communautés de soutien.

À l’heure actuelle, le $ROE se vend à 0,0175 $ lors de sa troisième phase de prévente, qui est achevée à 97,75 %. Une fois que toutes les étapes de prévente seront terminées, $ROE atteindra le marché principal des crypto-monnaies et s’échangera à 0,0400 $. Selon les analystes, le mouvement haussier du prix de $ROE offrira un retour sur investissement massif de 128,6% aux premiers investisseurs, et les investisseurs avisés se précipitent pour monter dans le train de Borroe Finance avant la fin de la troisième phase de prévente.

>>ACHETEZ DES JETONS $ROE MAINTENANT<<

Binance Coin enregistre une hausse de l’activité des utilisateurs

En décembre 2023, Binance Coin a dépassé tous les autres excellents altcoins (y compris Ethereum) grâce à l’augmentation de l’activité du réseau et des utilisateurs. Selon le principal cabinet d’analyse crypto DappRadar, tous les Dapps répertoriés sur la chaîne BNB ont enregistré 4,18 millions de portefeuilles actifs, effectuant au moins une transaction entre décembre et début janvier. En outre, le nombre de transactions enregistrées au cours de cette période s’élevait à environ 22 millions.

Cependant, Binance Coin est devenu baissier au début du mois de janvier malgré l’expansion de l’écosystème. Le 1er janvier, BNB s’échangeait à 321 $. Une semaine plus tard, la BNB a perdu 4,20 % et s’est échangée à 307 $ le 7 janvier. Selon les analystes, Binance Coin accueillera probablement un nouveau lot d’investisseurs BNB au premier trimestre 2024 en raison d’une activité accrue sur la chaîne et d’une prochaine réduction de moitié du BTC. Par conséquent, les experts prédisent que Binance Coin s’échangera à 350 $ d’ici mars 2024.

Apprenez-en plus sur Borroe Finance ici :

Visitez la Prévente de Borroe Finance | Rejoignez le Groupe sur Telegram | Suivez Borroe Finance sur Twitter