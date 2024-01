CES 2024 : OtterBox lance de nouveaux étuis iPhone 15 en cuir de cactus durable

OtterBox, connue pour sa gamme d’étuis de protection conçus pour l’iPhone, a annoncé aujourd’hui le lancement de nouveaux étuis fabriqués à partir de cuir de cactus. Selon OtterBox, ces étuis sont conçus pour ressembler à du cuir, mais ils sont fabriqués à partir de cactus, un matériau plus durable et plus éthique.

Les étuis en cuir cactus de la série Symmetry offrent la protection typique d’un accessoire OtterBox. Il s’agit d’un étui rigide avec des coins renforcés pour l’absorption des chocs, un bord surélevé pour protéger l’appareil photo, un rebord pour protéger l’écran et une protection DROP+.

Le cuir de cactus provient du cactus nopal, plus connu sous le nom de figuier de Barbarie. La production de cuir de cactus nécessite moins de terres, d’eau et de ressources que la production de cuir traditionnel, et lorsque les coussinets de figues de barbarie matures sont récoltés, le reste du cactus reste en vie et en bonne santé pour être à nouveau récolté à l’avenir.

OtterBox propose les étuis avec des options de bracelets Apple Watch en cuir cactus et un portefeuille MagSafe fabriqué avec le même matériau.

Les premiers étuis en cuir de cactus seront vendus au prix de 60 dollars et seront disponibles sur le site Web d’OtterBox à partir du printemps 2024.