Le Bitcoin atteint de nouveaux sommets, forts potentiels pour Celestia & InQubeta

Le Bitcoin (BTC) pourrait être le meilleur investissement en crypto à réaliser en ce moment alors qu’il franchit la barre des 47 000 $ pour la première fois depuis le krach de 2022. Les prix devraient bénéficier d’une dynamique haussière pendant la majeure partie de l’année, car un fonds négocié en bourse au comptant devrait être approuvé par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis dans les prochains jours.

InQubeta (QUBE) devrait également connaître une croissance considérable cette année, avec la vente de plus de 8,1 millions de dollars de jetons. Les prix ont augmenté de 175 % depuis le début de la prévente, et les nouveaux arrivants qui achètent maintenant peuvent gagner 60 % de gains avant que les jetons ne soient lancés sur les marchés boursiers. InQubeta souhaite que son écosystème serve de moyen alternatif d’investir dans l’intelligence artificielle (IA) pour ceux qui n’ont pas accès aux canaux d’investissement traditionnels.

Celestia (TIA) a été l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter en 2023, car elle a apporté aux investisseurs des gains de 558 %. Son réseau modulaire permet à quiconque de développer et de déployer facilement des blockchains.

InQubeta (QUBE) a le potentiel d’être le meilleur altcoin dans lequel investir en 2024

Des facteurs tels que le lien d’InQubeta avec l’intelligence artificielle ont contribué à attirer les investisseurs vers sa prévente. Les investissements dans l’IA ont fait un bond considérable, passant de 12 milliards de dollars en 2015 à 120 milliards de dollars aujourd’hui, les investisseurs n’ayant d’autre choix que de passer par les moyens traditionnels.

InQubeta démocratise désormais l’accès aux investissements dans l’IA, de sorte que tout le monde peut investir dans la technologie par le biais de son réseau d’investissement décentralisé. Il s’agira probablement de l’un des meilleurs projets DeFi dans l’espace des crypto-monnaies, car il contribue à orienter les 1,5 billion de dollars qui devraient être investis dans l’IA d’ici 2030.

Voici comment les startups du secteur de l’IA obtiennent des financements sur le réseau InQubeta :

Les startups sont d’abord évaluées pour déterminer si elles remplissent les conditions requises pour investir dans l’écosystème. Si elles sont approuvées, elles ont accès à la place de marché NFT, où elles peuvent développer des pièces ERC20 qui représentent des opportunités d’investissement

Ces jetons non fongibles sont un peu comme des actions puisqu'ils prennent de la valeur au fur et à mesure que leurs créateurs augmentent leur capitalisation boursière.

Les investisseurs peuvent apprendre tout ce qu’ils ont besoin de savoir sur les différentes entreprises qui collectent des fonds sur la place de marché NFT, et les jetons peuvent être achetés avec QUBE.

Les investisseurs peuvent conserver leurs jetons aussi longtemps qu’ils le souhaitent et profiter des bénéfices à mesure que leur valeur augmente, ou ils peuvent revendre leurs pièces ERC20 sur la place de marché.

Celestia (TIA) en passe de connaître une nouvelle année faste

Celestia est le premier réseau de blockchain à permettre à quiconque de déployer une blockchain avec des frais généraux minimes. Il cherche à repenser l’architecture de la blockchain depuis le début en dissociant le consensus de l’exécution.

L’écosystème permet aux utilisateurs de définir leurs propres environnements de règlement, ce qui permet aux développeurs de faire plus de choses sur son écosystème. L’écosystème Celestia n’est pas confronté aux problèmes de mise à l’échelle des blockchains monolithiques. Il a donc le potentiel de se développer encore plus cette année, à mesure que les marchés crypto explosent et que les développeurs affluent vers son réseau.

Quelle est la prochaine étape pour le Bitcoin (BTC) ?

Les prix du BTC devraient connaître une croissance exponentielle cette année, mais certains analystes pensent que l’approbation du premier ETF spot est un événement “acheter la rumeur, vendre la nouvelle”. Beaucoup s’attendent à ce que l’afflux de billions de dollars fasse grimper les prix de la BTC en raison de facteurs tels que son prochain événement de réduction de moitié, mais rien n’est garanti dans le monde des crypto-monnaies.

De nombreux nouveaux venus pourraient opter pour des positions courtes, ce qui ferait baisser les prix de la BTC.

En résumé

QUBE, BTC et TIA pourraient être les meilleures crypto-monnaies pour les débutants car elles sont pratiquement assurées de bénéficier d’une croissance substantielle. Le TIA a connu la plus forte croissance en 2023, mais le QUBE sera probablement en tête du trio cette année, certains analystes s’attendant à une croissance multipliée par 100 une fois que les jetons seront distribués sur les marchés boursiers.

