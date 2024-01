CES 2024 : Volkswagen va intégrer ChatGPT dans ses voitures

Quel secteur ne va pas conquérir ChatGPT ? Le chatbot d’OpenAI, qui utilise l’intelligence artificielle, va débarquer dans les voitures de la marque Volkswagen, a annoncé le constructeur automobile lors du fameux salon des technologies de Las Vegas, le CES 2024. ChatGPT sera ainsi disponible sur toute la gamme Volkswagen dès le deuxième trimestre de 2024, y compris dans le Tiguan, la Passat et la Golf, ainsi que dans la famille de véhicules électriques ID du constructeur. Le chabot sera d’abord disponible en Europe.

Contrôler le chauffage et la climatisation

Que va changer ChatGPT dans les véhicules ? Et bien, Volkswagen veut renforcer son assistant vocal embarqué, afin de faciliter la communication entre la voiture et le conducteur. Les utilisateurs vont pouvoir user du nouvel assistant vocal pour contrôler les fonctions de base, comme le chauffage et la climatisation, ou pour répondre à des questions de culture générale. Pour séduire le grand public, Volkswagen a fait appel à l’acteur Ewan McGregor dans une pub télévisée.

Pour justifier le choix de ChatGPT, le constructeur multiplie les arguments : Pour « enrichir les conversations, répondre aux questions, interagir dans un langage intuitif, recevoir des informations spécifiques au véhicule et bien plus encore, le tout en gardant les mains libres », explique le constructeur automobile allemand. Toiujours est-il que Volkswagen assure qu’OpenAI ne récupère pas vos données de conduite. La marque précise que les questions et les réponses sont « supprimées immédiatement afin de garantir le plus haut niveau possible de protection des données ».