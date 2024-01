CES 2024 : Invoxia lance un tracker IA qui surveille la santé de votre animal de compagnie

Invoxia a dévoilé au CES le Minitailz Smart Pet Tracker, un dispositif d’intelligence artificielle conçu pour les chiens et les chats. Le Minitailz est un tracker GPS tout-en-un et un dispositif de bien-être pour les animaux de compagnie. Il est capable de mesurer la fréquence respiratoire et les signes vitaux du cœur, alertant ainsi les propriétaires sur d’éventuels problèmes de santé.

Invoxia indique que le Minitailz est capable de détecter des anomalies dans le comportement de l’animal qui peuvent être révélatrices d’un problème, et qu’il peut faire la différence entre marcher, courir, se gratter, manger et boire, aboyer et se reposer.

En plus de collecter des informations sur la santé cardiaque avec une précision de 97 à 99 %, le Minitailz peut détecter la fibrillation auriculaire chez les animaux de compagnie. Des rapports de santé détaillés sont fournis dans l’application qui l’accompagne.

Une carte SIM intégrée dotée de la technologie GPS permet de suivre les activités quotidiennes de l’animal ou de le localiser s’il s’est perdu. Des fonctions de géorepérage permettent également d’alerter le propriétaire de l’animal s’il s’éloigne des limites de sa propriété.

Le Minitailz mesure environ 5,9 cm de long et peut être attaché à un collier existant pour chien ou chat. La version chien du Minitailz est disponible dès à présent sur le site web d’Invoxia, le modèle chat devant être lancé en mars 2024. Les deux versions sont vendues au prix de 99 dollars, avec un abonnement à partir de 8,30 dollars par mois.