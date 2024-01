Cathie Wood optimiste sur le Bitcoin EFT en janvier ; InQubeta & Fetch top Cryptos IA de 2024

2024 s’annonce comme une année transformatrice pour le paysage crypto, avec deux développements significatifs à l’avant-plan. Tout d’abord, l’optimisme de Cathie Wood, PDG d’ARK Invest, quant à l’approbation par la SEC américaine d’un Bitcoin EFT au comptant, suscite l’enthousiasme de la communauté crypto. Deuxièmement, l’espace crypto IA, en particulier InQubeta (QUBE) et Fetch.ai (FET) gagne une dynamique significative, les marquant comme excellents altcoins pour 2024.

Les perspectives de Cathie Wood sur l’approbation du Bitcoin EFT

La confiance de Cathie Wood dans l’approbation prochaine d’un Bitcoin EFT repose sur ses observations de l’évolution de l’approche de la SEC. Les questions détaillées posées lors des dernières réunions indiquent un changement par rapport aux refus antérieurs, ce qui suggère une volonté d’engagement plus profond vis-à-vis des produits basés sur les crypto-monnaies. La déclaration de M. Wood, “Nous ne voulons pas d’approbation en cas d’incertitude”, souligne l’importance de la clarté et de la précision dans ces discussions. L’approbation d’un ETF pourrait annoncer une nouvelle ère d’investissements institutionnels sur le marché des crypto-monnaies, ce qui permettrait de débloquer des capitaux inexploités et d’améliorer la stabilité du marché.

InQubeta (QUBE) : Une plateforme révolutionnaire d’IA pour les crypto-monnaies

InQubeta est vraiment en train de montrer la voie dans le monde de l’IA et de la crypto. Il s’agit d’une plateforme de crowdfunding qui permet aux gens d’investir dans des startups du secteur de l’IA avec seulement une fraction de ce dont vous auriez normalement besoin, grâce aux jetons QUBE. C’est important car cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des relations dans la Silicon Valley ou un énorme solde bancaire pour participer à certaines des meilleures entreprises spécialisées dans l’IA.

Ce qui est intéressant dans la configuration d’InQubeta, c’est la façon dont les startups créent des NFT populaires qui représentent soit une part de l’entreprise, soit des récompenses. Les investisseurs peuvent acheter des NFT de manière fractionnée avec des jetons QUBE. De cette manière, il existe un véritable lien entre les investisseurs et les startups, ce qui contribue à stimuler l’innovation et la croissance. En tant qu’investisseur, vous partagez non seulement les succès des entreprises, mais vous avez également accès à des produits et services uniques.

Le jeton QUBE lui-même est assez attrayant – sa valeur augmente avec le temps, et il comprend un burn wallet et un pool de récompenses, ce qui en fait une excellente crypto-monnaie pour les investisseurs. La crédibilité de la plateforme est renforcée par un contrat intelligent qui a été audité par Hacken et vérifié par BlockAudit. Avec plus de 8 millions de dollars déjà collectés lors de la prévente en cours, InQubeta a de grands projets. L’entreprise souhaite lancer une place de marché NFT, introduire le swap InQubeta, mettre en place une DAO et se développer sur différents réseaux de blockchain d’ici 2024.

Fetch.ai (FET) : Une nouvelle ère pour l’IA décentralisée

Fetch.ai représente l’intersection de l’IA et de la blockchain. L’accent mis sur les agents d’IA, conçus pour automatiser des tâches et interagir de manière autonome, présente un nouveau paradigme dans le monde numérique. Ces agents, alimentés par l’IA et la ML, peuvent représenter des entités et s’améliorer grâce aux interactions. L’intégration par Fetch.ai de l’IA dans les applications blockchain, telles que les contrats intelligents et la finance décentralisée (DeFi), la positionne à la pointe de l’innovation. FET, le jeton natif de Fetch.ai, joue un rôle essentiel dans sa blockchain PoS. Il est utilisé pour le staking, la sécurisation du réseau et le paiement des frais de réseau. La polyvalence et les applications potentielles de FET dans l’écosystème de Fetch.ai en font un excellent altcoin dans le domaine de l’IA.

Conclusion

Le marché des crypto-monnaies se trouve actuellement à un moment charnière et passionnant, riche en développements majeurs. Le point de vue optimiste de Cathie Wood sur l’approbation possible des Bitcoin EFT laisse espérer un afflux de nouveaux investissements institutionnels. Entre-temps, des plateformes comme InQubeta et Fetch.ai ouvrent de nouvelles voies à l’intersection de l’IA et de la blockchain. InQubeta offre une plateforme d’investissement exceptionnelle, tandis que Fetch.ai s’emploie à construire un écosystème alimenté par l’IA. Ces avancées sont un signe clair de la nature dynamique et en constante évolution du monde des crypto-monnaies. Pour toutes les personnes concernées, qu’elles investissent ou qu’elles se contentent d’observer, il s’agit d’une période incroyablement passionnante, pleine d’opportunités de croissance et d’innovations révolutionnaires dans ce domaine.

