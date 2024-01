Apple a obtenu plus de 2 500 brevets américains en 2023

L’année dernière, Apple s’est vue accorder 2 536 brevets aux États-Unis, dépassée seulement par six autres entreprises, selon IFI Claims.

Dans son classement des 50 premiers cessionnaires de brevets américains en 2023, IFI Claims Patent Services indique qu’Apple a obtenu de l’Office américain des brevets et des marques 251 brevets de plus en 2023 que l’année précédente, soit une augmentation de 11 %. L’entreprise gagne ainsi une place dans le classement annuel des brevets.

Le nombre de brevets accordés à Apple a été dépassé par Samsung Electronics, Qualcomm, TSMC, IBM, Canon et Samsung Display. Samsung Electronics a de nouveau éclipsé les autres entreprises du classement, avec 6 165 brevets délivrés. Apple a dépassé des entreprises telles que LG, Micron, Intel, Huawei, Toyota, Google, Microsoft, BOE et Amazon. Parmi les “Sept Magnifiques” entreprises technologiques de l’IFI, comprenant Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla, Apple a été le leader incontesté pour les nouveaux brevets en 2023.

Le classement 2023 Global 250 d’IFI Claims révèle les plus grands détenteurs de brevets au monde en examinant tous ceux actuellement détenus par les entreprises. Dans ce classement, Apple occupe la 51e place avec 21 407 brevets actifs. Panasonic est actuellement le leader mondial des brevets actifs, avec 94 341 brevets au total, devançant Samsung qui en détient 92 593.

Les dépôts de brevets d’Apple révèlent souvent des informations intéressantes sur les domaines spécifiques de recherche et de développement de l’entreprise, mais ils ne sont pas représentatifs de ses projets immédiats.

Parmi les brevets déposés récemment par Apple, on peut citer la conception d’iPhone et d’Apple Watch entièrement en verre, une clé amovible pour MacBook qui fonctionne comme une souris, une technologie d’authentification de l’utilisateur pour les AirPods, un capteur d’hydratation pour l’Apple Watch, l’utilisation du design “râpe à fromage” du Mac Pro sur d’autres appareils Apple, des systèmes de caméras périscopiques et des pieds déployables pour MacBook Pro afin d’en faciliter le refroidissement…