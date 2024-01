Qu’est-ce qui attend Ripple en 2024 ? ; Les Altcoins IA captent l’attention sur Reddit

Ripple (XRP) a peut-être connu une campagne largement décevante l’année dernière, mais 2024 semble plus prometteur. Après tout, il s’agit d’un marché haussier. Les jetons dotés de fondamentaux exceptionnels devraient monter en flèche, positionnant Ripple comme l’un des altcoins à surveiller cette nouvelle année.

Pendant ce temps, InQubeta (QUBE), une nouvelle ICO sur la scène crypto, a suscité l’intérêt de tout le paysage crypto, y compris Reddit. Cette excellente ICO se situe à l’intersection de l’IA et de la crypto, ce qui la positionne comme un récit prometteur et la meilleure nouvelle crypto dans laquelle investir.

Ce billet couvrira les perspectives haussières de Ripple cette année et les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas manquer sa montée en puissance anticipée. En outre, il explorera l’intérêt croissant pour InQubeta et les raisons pour lesquelles il représente un investissement convaincant.

InQubeta (QUBE) : Le favori de la communauté Crypto Reddit

Les nouveaux récits sont souvent porteurs de promesses de gains stupéfiants. En les identifiant et en prenant des positions – en devenant des adopteurs précoces – les investisseurs se préparent souvent à la réussite. InQubeta (QUBE), un altcoin IA, déborde de potentiel et s’apprête à prendre d’assaut le monde de la crypto.

En tant que crypto IA, elle se situe à l’intersection de l’intelligence artificielle et des crypto-monnaies. Dans une démarche transformatrice, elle vise à devenir la première plateforme de crowdfunding pour les startups du secteur de l’IA par le biais de la crypto-monnaie. Sa nouveauté le prépare à une adoption massive, le positionnant comme l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter maintenant.

Vous vous demandez peut-être comment cela fonctionnera au moment du lancement. Grâce à la frappe d’investissements en IA dans le monde réel, qui seront représentés par des NFT basés sur des actions, les startups technologiques pourront lever des fonds. Ceux-ci seront divisés en bits et proposés aux investisseurs sur la place de marché des NFT. Ainsi, en cédant des parts de leur entreprise, les startups pourront lever les capitaux dont elles ont tant besoin.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’ICO en est à sa sixième étape et un jeton ne coûte que 0,01925 dollar. Les experts prévoient qu’il s’envolera jusqu’à 55 fois après son lancement. Par conséquent, si vous recherchez les meilleures pièces de monnaie dans lesquelles investir, ainsi que Ripple, InQubeta représente une option convaincante.

Ripple (XRP) : le champion de 2024

Ripple (XRP), comme toutes les crypto-monnaies, a surfé sur la vague de volatilité du marché l’année dernière. À certains moments, il était sous les feux de la rampe et connaissait une croissance explosive. À d’autres moments, elle était décevante ou soumise à une forte pression baissière. Il est intéressant de noter que l’année 2023 s’est terminée à la baisse, ce qui laisse beaucoup d’espoir.

Cependant, avec 2024 débordant de promesses, il y a beaucoup à attendre. Ripple est considéré comme l’un des premiers altcoins à monter en flèche. Après s’être consolidé pendant des mois, il se prépare à exploser.

Selon les meilleurs experts en crypto-monnaies, Ripple franchira la résistance de 1 $ dans les mois à venir. Compte tenu de son énorme potentiel de hausse et du rôle essentiel qu’il joue dans les paiements internationaux, le XRP se positionne comme l’une des meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir.

Si vous souhaitez surfer sur sa vague haussière anticipée, vous pouvez saisir un sac de Ripple maintenant et HODL. Cela signifie que vous n’aurez pas de FOMO (fear of missing out = peur de manquer) pendant son apogée et que vous ne profiterez pas de la majeure partie de sa hausse.

Conclusion

Ripple est prêt pour une année 2024 haussière ; vous ne voulez pas manquer cette occasion. Un autre excellent altcoin à surveiller pour une croissance stupéfiante cette année est InQubeta, un altcoin d’IA qui a capté l’attention de la communauté Reddit. Si vous souhaitez participer à la prévente en cours, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous.

