Les tokens ARB et ICP prêts à s’envoler ; +150 % à venir sur ce nouvel entrant ?

Arbitrum (ARB) a dominé le secteur de la couche 2 depuis son lancement, et les investisseurs l’ont remarqué. D’autre part, Internet Computer (ICP) a enregistré une hausse significative de son cours au cours des 30 derniers jours, mettant en évidence un changement dans la dynamique du marché. Pourtant, NuggetRush (NUGX) est prêt à prendre le contrôle de l’espace des memecoins avec ses nombreuses utilités. Arbitrum et Internet Computer peuvent-ils continuer à prospérer pour dominer le marché des crypto-monnaies, ou NuggetRush les rattrapera-t-il ? Découvrons-le ici.

Arbitrum domine les L2 : Record historique de la valeur totale bloquée (TVL) et 49% de part de marché

Arbitrum (ARB) domine l’espace de la couche 2 (L2) depuis son lancement, et des rapports récents montrent que sa domination s’est accrue. L2 Beats les données ont montré une récente augmentation de la valeur totale bloquée (TVL) d’Arbitrum (ARB).

L’analyse des données a montré que la TVL actuelle représente un record historique pour le réseau d’Arbitrum et l’espace général des solutions de couche 2. Avec sa TVL actuelle, Arbitrum (ARB) détient une part de marché considérable de 49 %.

Le volume d’Arbitrum (ARB) est une autre mesure notable qui montre une dynamique positive, comme le souligne un rapport de DefiLlama. Le volume de trading du réseau Arbitrum (ARB) a dépassé les 400 millions de dollars, et le 3 janvier, il se dirigeait vers 2,1 milliards de dollars.

L’augmentation du volume met en évidence un niveau croissant d’activité de trading d’Arbitrum (ARB) sur différents exchanges de crypto-monnaies. Tous ces développements positifs auraient contribué à faire grimper considérablement le prix de l’ARB.

Le 4 janvier 2024, Arbitrum (ARB) se négociait à 2,03 $, en hausse de 34,24 % au cours de la semaine écoulée. Les analystes s’attendent à ce qu’ARB atteigne 2,15 $ en janvier 2024, soutenu par des développements positifs sur son réseau. C’est donc une bonne crypto à acheter aujourd’hui.

Internet Computer (ICP) : une hausse de 175 % en 30 jours signale un moment décisif dans l’histoire des cryptos

Internet Computer (ICP) a enregistré une forte hausse de prix au cours des 30 derniers jours. Le jeton est passé de 4,50 $ le 27 novembre à 12,37 $ le 31 décembre, ce qui représente un gain stupéfiant de 175 %. Internet Computer (ICP) a pris le marché crypto d’assaut, enregistrant une trajectoire parabolique qui a révélé une forte rupture à partir de niveaux de résistance importants, mettant en évidence un changement majeur dans la dynamique du marché.

La rupture par Internet Computer (ICP) d’une longue zone de résistance horizontale qui persistait depuis avril 2022 a été la caractéristique la plus notable de la performance récente du jeton. La tournure impressionnante des événements qui a permis à Internet Computer (ICP) de surmonter la résistance persistante met en évidence un moment décisif pour la crypto-monnaie.

Internet Computer (ICP) a fait preuve d’une résilience considérable avant la dernière poussée. Cette résilience prouve la détermination d’Internet Computer (ICP) à surmonter différents obstacles et à prendre un élan considérable, jetant ainsi les bases de la récente montée en flèche.

Le 4 janvier 2024, Internet Computer (ICP) se négociait à 14,17 $. Les analystes s’attendent à ce qu’Internet Computer (ICP) atteigne 16,15 $ d’ici la fin du mois de janvier, soutenu par une demande accrue pour le jeton.

NuggetRush (NUGX) : Transformer les mèmes avec un jeu P2E sur la blockchain, un impact social et une tokenomique unique

NuggetRush (NUGX) est plus qu’un memecoin normal puisqu’il présente une évolution révolutionnaire conçue pour prendre en charge l’ensemble de l’industrie des memecoins. De manière impressionnante, NuggetRush (NUGX) relie les mondes du jeu et de la crypto-monnaie via un jeu blockchain play-to-earn (P2E), ce qui représente un progrès considérable dans les secteurs Impact Gaming et GameFi.

Alors que les autres memecoins ne prospèrent que sur un engouement à court terme, NuggetRush (NUGX) offre une expérience de jeu palpitante.

NuggetRush (NUGX) convertit les pépites d’or virtuelles du jeu en un soutien tangible envoyé aux mineurs artisanaux des pays en développement. Ainsi, il combine le jeu et l’impact sur le monde physique, offrant aux investisseurs les meilleures crypto-monnaies à acheter.

D’autre part, la tokénomique de NuggetRush renforce l’attrait de l’investissement. Avec 500 millions de jetons NUGX offerts, la distribution du projet vise à soutenir un écosystème autosuffisant et générateur de revenus. NuggetRush (NUGX) alloue des jetons pour chaque aspect de son écosystème afin de s’assurer qu’il reste attrayant pour les investisseurs.

L’intégration avancée dépasse les transactions traditionnelles, fournissant une plateforme multidimensionnelle NuggetRush (NUGX) conçue pour le jeu, la croissance financière et l’impact social.

Actuellement, au cours du quatrième tour de sa prévente, ce projet a vendu plus de 135 millions de jetons NUGX, et chaque jeton se négocie à 0,015 $. Les ventes rapides de la prévente de NuggetRush (NUGX) soulignent la confiance croissante des investisseurs dans le projet. Le jeton sera coté sur les bourses traditionnelles et devrait gagner 150 % après la cotation, ce qui en fait le meilleur investissement en crypto aujourd’hui.

