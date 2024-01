Apple Vision Pro : 2,5 heures d’autonomie pour la lecture de vidéos en 2D

Après avoir annoncé la date de lancement de son casque Vision Pro pour le 2 février, Apple a révélé que la batterie externe prend en charge jusqu’à 2,5 heures de lecture vidéo en 2D, soit une demi-heure de plus qu’en “utilisation générale” sur une seule charge.

Apple a discrètement mis à jour la page produit de l’appareil en y ajoutant des détails supplémentaires, et en précisant que l’autonomie de 2,5 heures en “lecture vidéo” était basée sur des tests effectués “en conjonction avec un environnement, en utilisant des films en 2D achetés dans l’application Apple TV“. Les “environnements” permettent aux utilisateurs de transformer l’espace qui les entoure, et les “environnements de cinéma” peuvent transformer une pièce en salle de cinéma personnelle.

L’entreprise définit l’utilisation générale comme l’exécution de tâches telles que la lecture vidéo, la navigation sur Internet, la capture vidéo spatiale et FaceTime.

C’est la première fois qu’Apple indique que la batterie externe du Vision Pro est optimisée pour fonctionner plus longtemps lors du visionnage de contenus vidéo en 2D, la marque s’étant contentée de dire que la batterie durait deux heures avec une seule charge. Apple avait également indiqué que le Vision Pro pouvait être utilisé indéfiniment si la batterie était elle-même branchée sur une source d’alimentation externe, mais ce texte a été supprimé de la page produit du Vision Pro.

Apple affirme que les utilisateurs de Vision Pro pourront regarder des films et des émissions de télévision sur Apple TV+, Disney+, Max et d’autres services sur un écran d’une largeur de 100 pieds, avec prise en charge des contenus HDR. Par ailleurs, dans l’application Apple TV, les utilisateurs pourront accéder à plus de 150 titres en 3D.

Les précommandes de la Vision Pro débuteront le vendredi 19 janvier et l’appareil sera mis en vente aux États-Unis le vendredi 2 février.