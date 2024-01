Une touche d’innovation sur Google Maps avec la navigation en 3D

Google Maps évolue sans cesse, et cette fois la navigation prend une nouvelle dimension avec une représentation en 3D des itinéraires. En 2024, l’application cartographique phare nous propose une expérience de navigation encore plus immersive. Êtes-vous prêt pour cette innovation sur Google Maps ?

L’exploration 3D à la demande sur Google Maps

Google Maps explore désormais la navigation en 3D pour améliorer votre expérience d’orientation. Le service de cartographie de Google continue d’évoluer, même si certains changements soudains dans la palette de couleurs des cartes peuvent surprendre les utilisateurs. L’un des derniers développements concerne la navigation, une décision passionnante pour de nombreux utilisateurs. En 2024, Google s’est lancé dans la visualisation 3D pour offrir une expérience de navigation encore plus immersive.

Les utilisateurs de Google Maps sur iPhone et Android ont récemment bénéficié de cette nouvelle fonctionnalité très intéressante. En effet, si le service de cartographie propose depuis un certain temps déjà une représentation en 3D de ses cartes. Toutefois, la navigation en temps réel n’en bénéficiait pas jusqu’à présent.

La procédure d’activation de cette fonctionnalité est assez simple. Il suffit de se rendre manuellement dans les options d’affichage de la carte, situées au même endroit que l’activation de la vue satellite. Actuellement en cours de déploiement par Google, cette mise à jour n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs. Le site 9To5Google a toutefois réussi à obtenir des captures d’écran du nouveau système.

Explorez vos itinéraires en 3D et en temps réel sur votre smartphone

Grâce à cette innovation, les utilisateurs peuvent désormais profiter d’une vue en temps réel de leur itinéraire. Cette vue est enrichie d’une représentation en 3D des bâtiments environnants. Cette fonctionnalité permet de mieux comprendre la forme des routes et des structures et de se repérer plus facilement. Cette nouvelle fonctionnalité est également disponible sur Android Auto pour les véhicules compatibles.

Avez-vous déjà pu profiter de cette nouvelle fonctionnalité sur votre smartphone ?