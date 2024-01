Cryptos : les experts misent sur Borroe Finance, ORDI et Polygon

Des experts en crypto-monnaies ont dressé une liste des meilleures crypto-monnaies dans lesquelles il faut envisager d’investir pour obtenir des rendements massifs. La liste comprend Borroe Finance ($ROE), Ordinal (ORDI), et Polygon (MATIC) en tant que véhicules d’investissement rentables pour les joueurs chevronnés et débutants dans l’industrie.

Découvrons ce qu’il faut savoir sur ces altcoins !

>>ACHETEZ DES JETONS $ROE MAINTENANT<<

Borroe Finance : La machine à faire de l’argent DeFi

Dans un récent mouvement, les experts ont aligné Borroe Finance ($ROE) parmi les meilleurs projets DeFi à examiner lors de la recherche d’une opportunité d’investissement lucrative. Cette action a été alimentée par la trajectoire de Borroe Finance depuis ses débuts et par la performance de $ROE en prévente. Après avoir réalisé des gains impressionnants en 2023, les investisseurs de 2024 seront encore mieux servis, compte tenu de l’état haussier du marché.

Borroe Finance ($ROE) est une place de marché décentralisée où les créateurs Web3, les entrepreneurs, les artistes et bien d’autres se réunissent pour échanger des revenus récurrents futurs contre de l’argent instantané. Grâce à ses caractéristiques basées sur le Web3, les utilisateurs et les créateurs échangent de la valeur de manière égale sur la place de marché Borroe Finance ($ROE). La plateforme garantit que chacune de ces entités est incluse dans le processus, ce qui suscite la confiance et la volonté de coopérer.

Au cours des quatre premières étapes de sa phase de prévente, Borroe Finance ($ROE) a accumulé 75 % de retour sur investissement pour les premiers investisseurs, son prix ayant augmenté de 0,01 $ à l’étape bêta jusqu’au prix actuel de 0,0175 $ à la troisième étape. Cependant, $ROE présente une opportunité de gains supplémentaires alors qu’il continue jusqu’à la fin de sa prévente à 0,04 $. Ici, les nouveaux et anciens investisseurs dans Borroe Finance ($ROE) peuvent réaliser 128,5 % de profit.

Ordinals atteint un niveau record de 82 $

Selon de récentes nouvelles sur les crypto-monnaies, Ordinals (ORDI) a dépassé les 80,00 $ pour la première fois depuis ses débuts, ce qui en fait le projet le plus actif subsistant sur le mainnet Bitcoin BRC-20. Plus précisément, Ordinals (ORDI) a atteint un sommet historique de 81,96 $ le 29 décembre 2023, lors d’une hausse générale du marché. Cette hausse a permis à ORDI de se rapprocher du top 50 des crypto-monnaies par capitalisation boursière.

Le jeton BRC-20 occupe actuellement la 56e place sur la liste des principales crypto-monnaies. En conséquence, Ordinals (ORDI) est devenu l’un des actifs les plus performants dans le paysage des monnaies numériques et la crypto la plus performante sur le réseau Bitcoin BRC-20 à la suite de cette montée en puissance. Ordinals (ORDI) a été le premier actif numérique frappé sur la blockchain Bitcoin BRC-20, développé pour permettre aux jetons fongibles d’utiliser les capacités du réseau.

Sur le plan graphique, Ordinals (ORDI) a augmenté de 19,25 %, passant de 70,62 $ à 84,22 $ entre le 29 décembre et le 2 janvier. Compte tenu de sa trajectoire actuelle, les experts prévoient qu’Ordinals pourrait atteindre les trois chiffres dans les prochains jours. Pour atteindre 100 $ ou plus, le prix de l’ORDI devra augmenter de 18,7 %.

Un analyste prédit l’avenir de Polygon

L’éminent trader et analyste crypto Ali Martinez a offert sa position sur Polygon (MATIC) dans une analyse récente. Le 1er janvier, Ali Martinez a pris sa page de réseau social sur X pour décrire les perspectives de MATIC sur la base de la trajectoire de l’actif. S’appuyant sur un modèle de marché révélé sur le graphique, Ali Martinez a noté que Polygon (MATIC) pourrait être sur le point d’une puissante explosion.

Il a attiré l’attention sur la formation d’un triangle symétrique sur le graphique du Polygone (MATIC), qui représente généralement une tendance haussière. Comme le montre le graphique, le chandelier le plus récent sur l’échelle hebdomadaire est sur le point de sortir de la ligne de tendance supérieure du triangle. Si la rupture se produit, Polygon (MATIC) pourrait grimper jusqu’à 1,25 $ et plus si la force est suffisante.

Polygon (MATIC) a augmenté de 2,5 %, passant de 0,95 $ le 31 décembre à 0,97 $ le 2 janvier. Sur la base de la projection d’Ali, atteindre 1,25 $ nécessite une augmentation de 25% du prix actuel de Polygon (MATIC). Par conséquent, MATIC est une bonne crypto à acheter pour obtenir des rendements significatifs.

