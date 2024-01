Starlink : vers une révolution de la connectivité mobile avec le Direct to Cell

Starlink, la solution d’accès à internet par satellite, présente actuellement une limite majeure. Il s’agit de l’utilisation d’une antenne pour se connecter. Mais dans les prochains mois, cette difficulté devrait disparaître.

En effet, grâce aux satellites de la société, il sera possible de se connecter directement à internet via un smartphone. Starlink a déjà commencé à déployer les premiers satellites compatibles avec cette nouvelle approche.

Les satellites Direct to Cell redéfinissent la connectivité mobile mondiale

Imaginez un monde où les antennes traditionnelles de Starlink deviendraient obsolètes. Cette vision pourrait bientôt devenir réalité avec l’introduction de Direct to Cell, une technologie innovante dévoilée par Starlink en octobre dernier. SpaceX, également dirigée par Elon Musk, déploie actuellement les premiers satellites équipés de Direct to Cell. Il s’agit d’une avancée majeure qui nous permettra de nous connecter directement à ces satellites via nos smartphones.

SpaceX a récemment annoncé l’envoi réussi des six premiers satellites équipés de la technologie Direct to Cell. Une fois opérationnels, ces satellites offriront la possibilité de se connecter directement aux réseaux 4G des smartphones. Ils fourniront ainsi une connectivité mobile mondiale aux utilisateurs ayant souscrit un forfait Starlink.

En substance, ces satellites Starlink agissent comme de gigantesques antennes 4G dans l’espace, offrant une solution innovante pour assurer une connectivité mobile mondiale. Cette avancée technologique promet de révolutionner l’accès à l’internet, en éliminant le besoin d’antennes traditionnelles. Elle offre une connectivité plus directe et plus pratique pour les utilisateurs du monde entier.

Les avantages uniques de Starlink : ce qui le différencie de la concurrence

Ce service diffère de ce qu’Apple propose avec sa connexion satellite sur l’iPhone 14 et l’iPhone 15. Sur ces modèles, Apple utilise un autre réseau, et non Starlink, malgré les discussions entre les deux entreprises. De plus, ces iPhones intègrent des puces spécifiques dédiées à la connexion satellite. En revanche, la technologie Direct to Cell de Starlink se passe de ces puces dédiées, ce qui signifie que tous les smartphones 4G LTE seront compatibles.

Il est important de noter que le lancement en France n’est pas prévu dans l’immédiat, comme le précise iGen. Le plan mobile par satellite de Starlink apparaîtra d’abord de l’autre côté de l’Atlantique avec T-Mobile, en commençant par la prise en charge des SMS cette année dans plusieurs pays. Les appels audio et les données mobiles suivront en 2025. Les opérateurs partenaires sont américains, australiens, canadiens, néo-zélandais, japonais, suisses, chiliens et péruviens. À noter qu’aucun opérateur français ne figure actuellement sur la liste disponible sur le site de la marque.